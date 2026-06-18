México vs. Corea del Sur, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

La Selección de México enfrentará este jueves 18 de junio a Corea del Sur correspondiente a la segunda fecha del Grupo A de la Copa del Mundo FIFA 2026.

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El conjunto dirigido por Javier Aguirre, uno de los anfitriones de la máxima cita del fútbol mundial, viene de imponerse por 2 a 0 ante Sudáfrica, por lo que buscará consolidar su buen inicio y sellar la clasificación a los 16avos de final.

“PUEDEN PASAR MUCHAS COSAS”



El Vasco Aguirre habló sobre los aprendizajes que le dejó el juego amistoso contra Corea y aseguró que no volverán a cometer los mismos errores



Aylin Ramírez pic.twitter.com/hEsjsto4zf — MedioTiempo (@mediotiempo) June 18, 2026 "Estando en casa sentimos que podemos con cualquier rival, pero luego hay que demostrarlo. No es solamente de boquilla, sino que en el campo hay que tener una gran conducta contra cualquier rival", señaló el entrenador al ser consultado sobre el duelo frente al conjunto asiático.

La octava jornada de la Copa del Mundo FIFA 2026 continuará con los cruces entre República Checa vs. Sudáfrica, Suiza vs. Bosnia y Herzegovina y Canadá vs. Qatar.