México vs. Corea del Sur, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

La Selección de México enfrentará este jueves 18 de junio a Corea del Sur correspondiente a la segunda fecha del Grupo A de la Copa del Mundo FIFA 2026.
El conjunto dirigido por Javier Aguirre, uno de los anfitriones de la máxima cita del fútbol mundial, viene de imponerse por 2 a 0 ante Sudáfrica, por lo que buscará consolidar su buen inicio y sellar la clasificación a los 16avos de final.
"Estando en casa sentimos que podemos con cualquier rival, pero luego hay que demostrarlo. No es solamente de boquilla, sino que en el campo hay que tener una gran conducta contra cualquier rival", señaló el entrenador al ser consultado sobre el duelo frente al conjunto asiático.
La octava jornada de la Copa del Mundo FIFA 2026 continuará con los cruces entre República Checa vs. Sudáfrica, Suiza vs. Bosnia y Herzegovina y Canadá vs. Qatar.
Dónde ver México vs. Corea del Sur: transmisión EN VIVO
El partido entre México vs. Corea del Sur por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026 se disputará hoy jueves 18 de junio desde las 22 horas (hora Uruguay) en el estadio de Guadalajara.
México vs. Corea del Sur
- Hora: 22 horas
- Estadio: Guadalajara
- Árbitro: Gustavo Tejera
- Transmisión EN VIVO: Dsports y Canal 5
Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan hoy jueves 18 de junio y a qué hora?
- 13:00 - República Checa vs. Sudáfrica - Grupo A (hora Uruguay)
- 16:00 - Suiza vs. Bosnia y Herzegovina - Grupo B (hora Uruguay)
- 19:00 - Canadá vs. Qatar - Grupo B (hora Uruguay)
- 22:00 - México vs. Corea del Sur - Grupo A (hora Uruguay)