Mundial 2026 | Cuál es el origen del festejo vikingo de Noruega

La selección de Noruega se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 y también en una de las más virales fuera de la cancha. Tras su triunfo ante Senegal y la clasificación a los 16avos de final, los jugadores liderados por Erling Haaland y Martin Ødegaard protagonizaron un llamativo festejo que rápidamente dio la vuelta al mundo: el llamado "remo vikingo".
La celebración consiste en que futbolistas e hinchas se sientan o se inclinan al mismo tiempo y realizan movimientos sincronizados con los brazos, simulando remar en un barco vikingo. La escena recuerda a las antiguas embarcaciones con las que los pueblos nórdicos surcaban los mares hace más de mil años.
¿Cuál es el origen del festejo vikingo de Noruega?
El "remo vikingo" tiene su origen en la fuerte identificación de Noruega con su pasado escandinavo. Los vikingos, célebres navegantes y guerreros de la Edad Media, forman parte de la identidad histórica y cultural del país, que conserva numerosos símbolos y tradiciones asociadas a esa época.
En el fútbol, la hinchada noruega adoptó esta coreografía como una forma de expresar unidad y orgullo nacional. Con el paso de los años, el ritual se trasladó también al campo de juego y hoy es protagonizado por los propios futbolistas al finalizar los partidos importantes.
La celebración alcanzó una dimensión inédita en el Mundial 2026. Después de la victoria por 3-2 ante Senegal, Ødegaard tomó un tambor y marcó el ritmo mientras Haaland y el resto del plantel se sentaron sobre el césped para imitar el movimiento de un barco vikingo junto a miles de hinchas en las tribunas. Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales y hasta fueron replicadas en el Parlamento de Noruega.