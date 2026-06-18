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"Ya no es el mismo jugador que antes": la contundente opinión sobre Cristiano Ronaldo de un jugador de Congo tras el empate ante Portugal

El jugador de Congo Ngal'ayel Mukau señaló que no hicieron una estrategia especial para controlar a la estrella de Portugal

18 de junio de 2026 8:30 hs
Cristiano Ronaldo de Portugal ante Congo en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo de Portugal ante Congo en el Mundial 2026

FOTO: AFP

La RD Congo arrancó un valioso punto en su debut en el Mundial 2026 contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, este miércoles en Houston, sin que el equipo africano planificara una estrategia específica sobre el astro luso, consciente de que "ya no es el mismo jugador que antes".

Preguntado por los periodistas en la zona mixta en el estadio de Houston si el equipo africano había ideado un plan para parar a CR7, el centrocampista Ngal'ayel Mukau contestó: "Realmente no. Sabemos que ya no es el mismo jugador que antes y que ahora es mayor, aunque sigue siendo uno de los mejores jugadores de la historia".

Repreguntado por la misma cuestión, el centrocampista del Lille insistió que "a su edad, ya no puede esforzarse como antes, pero le tengo un enorme respeto".

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, de 41 años, es un ejemplo de atletismo y longevidad en el fútbol moderno.
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En el primer partido de su sexto Mundial, Cristiano, de 41 años, apenas intervino en el juego de la selección portuguesa, con 25 toques de balón (el que menos de todos los titulares) y apenas tres remates a puerta, ninguno entre palos.

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A Portugal, una de las favoritas al título mundial, le quedan por disputar dos partidos de la fase de grupos, contra Uzbekistán y Colombia.

AFP

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