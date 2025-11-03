Colapsó parcialmente una torre de más de 700 años en Roma y un trabajador quedó atrapado
La torre se encuentra en una zona muy transitada de la capital de Italia, junto al Foro Imperial y cerca del Coliseo de Roma
3 de noviembre 2025 - 12:53hs
Una torre medieval en el centro de Roma que estaba siendo renovada se derrumbó parcialmente el lunes, dejando a un trabajador atrapado bajo los escombros, informaron las autoridades.
Poco después de las 11:30 parte del interior de la Torre dei Conti (Torre del Conde) colapsó junto con una sección de la fachada, provocando una densa nube de humo blanco y dejando escombros en la calle.
La torre se encuentra en una zona muy transitada, junto al Foro Imperial y cerca del Coliseo, el más visitado de Italia.