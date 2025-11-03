Dólar
/ Mundo / ITALIA

Colapsó parcialmente una torre de más de 700 años en Roma y un trabajador quedó atrapado

La torre se encuentra en una zona muy transitada de la capital de Italia, junto al Foro Imperial y cerca del Coliseo de Roma

3 de noviembre 2025 - 12:53hs
AFP__20251103__82UP8GG__v2__MidRes__TopshotItalyAccidentMonument

Una torre medieval en el centro de Roma que estaba siendo renovada se derrumbó parcialmente el lunes, dejando a un trabajador atrapado bajo los escombros, informaron las autoridades.

Poco después de las 11:30 parte del interior de la Torre dei Conti (Torre del Conde) colapsó junto con una sección de la fachada, provocando una densa nube de humo blanco y dejando escombros en la calle.

La torre se encuentra en una zona muy transitada, junto al Foro Imperial y cerca del Coliseo, el más visitado de Italia.

AFP__20251103__82UP8GE__v1__MidRes__ItalyAccidentMonument

Tres trabajadores que se encontraban dentro fueron evacuados. Uno de ellos fue trasladado al hospital en estado crítico, indicó un portavoz de los bomberos.

Un cuarto permanece atrapado bajo los escombros, según un funcionario de la oficina del alcalde.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y el ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, acudieron al lugar mientras los bomberos acordonaban la calle.

Un reportero de AFP presenció un segundo colapso parcial en la torre justo antes de las 13:00.

AFP__20251103__82UP8G9__v1__MidRes__ItalyAccidentMonument

Los bomberos accedieron a las ventanas de la corre con grúas y desplegaron un dron para realizar una inspección.

Uno de los trabajadores evacuados dijo que logró escapar por un balcón.

"No era seguro. Solo quiero irme a casa", dijo el hombre, aún cubierto de polvo blanco, quien se identificó como Ottaviano y dijo tener 67 años.

La Torre dei Conti, una torre que data de principios del siglo XIII, estaba siendo restaurada con fondos de la Unión Europea.

