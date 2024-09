Estudio revela que ingrediente clave en medicamentos para bajar de peso reduce la mortalidad por covid-19

Aquellas personas que ya estaban recibiendo una dosis de 2.4 mg del medicamento semaglutida, el ingrediente activo de Ozempic y Wegovy del gigante farmacéutico Novo Nordisk, aún podían contraer covid-19, pero tenían un 33% menos de probabilidades de morir a causa de la enfermedad, según un conjunto de estudios publicados el viernes en el Journal of the American College of Cardiology (JACC), consignó el medio CNBC.