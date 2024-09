Israel pide presión internacional contra Irán y dice que "planea algo"

En todos los frentes

"Nuestra asunción es que están planeando algo" pero "estamos preparados" y "el hecho de que en un mismo día podamos atacar en distintos frentes es una clara señal para la región", señaló.

Más allá de la relación con Teherán, país al que aseguró que "no le importa lo que pasa en esos lugares, le importan sus propios intereses", el embajador israelí ante la UE y ante la OTAN se refirió también a la ofensiva contra la milicia libanesa Hezbolá y a los rebeldes del Yemen.

Los hutis, Hezbolá y Hamas "no son grupos terroristas, son ejércitos con una estructura bien organizada", dijo.

No obstante, precisó que tras la ofensiva israelí durante casi un año, Hamas "no existe ya como ejército" sino solo como "organización terrorista" y subrayó que en Yemen la gente "no come" pero "los hutis tienen más capacidad militar que cualquier país europeo" con misiles de largo alcance que pueden tener un precio de 10 millones de euros por ojiva.

Respecto al Líbano, aseguró que Israel no está en guerra con ese país. "Nuestra guerra no es con el Líbano, es con Hezbolá", agregó en relación con la ofensiva contra objetivos en el país vecino.

Dijo también que la guerra en Gaza "no acabará hasta que todos los rehenes vuelvan a salvo a Israel", y subrayó que aún quedan 101 secuestrados de las 251 personas apresadas el 7 de octubre de 2023.

Con información de Agencias