VIDEOS | Las impactantes imágenes del aluvión en Chile: declaran zona de catástrofe y ya suman más de mil evacuados

El presidente de Chile , José Antonio Kast , zona de catástrofe en la comuna de Las Condes, en Santiago , tras un aluvión que arrastró vehículos, inundó viviendas y afectó centros de salud y establecimientos educativos.

El fenómeno se produjo el jueves, luego de intensas lluvias que provocaron la activación de una quebrada en el sector de San Carlos de Apoquindo. La corriente de agua, barro y piedras avanzó por distintas calles y causó importantes daños materiales.

La emergencia obligó a desplegar equipos de rescate y a evacuar a más de mil personas. Además, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para diez comunas de la Región Metropolitana ante el riesgo de nuevos deslizamientos.

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El aluvión comenzó en el sector de San Carlos de Apoquindo y avanzó hacia Los Dominicos . La fuerza del agua volcó un colectivo del sistema de transporte público, arrastró automóviles e ingresó en casas y locales comerciales. También se registraron inundaciones en centros asistenciales, entre ellos la Clínica UC Christus San Carlos de Apoquindo.

El balance inicial reportó al menos seis heridos, incluido un bebé de un año con fracturas. Hasta el jueves por la noche no se habían informado víctimas fatales.

Foto: Javier Salvo / Aton Chile / FocoUy

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, señaló que había viviendas inundadas y pidió a los vecinos evitar salir si no era necesario. En paralelo, los equipos de emergencia trabajaron en los rescates y en el despeje de las calles afectadas.

Alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín | CNN Chile @CNNChile (X)

La declaración de zona de catástrofe permitirá agilizar la disponibilidad de recursos y coordinar la respuesta estatal. Además, el Gobierno dispuso la suspensión de clases en los establecimientos educativos locales para este viernes 9 de octubre, mientras se mantienen las medidas preventivas por las condiciones meteorológicas.

"El origen de esta aluvión es que hay un evento inusual de caídas de precipitaciones extremas en un muy corto periodo de tiempo; 15 milímetros de precipitaciones en un periodo extremadamente breve, lo que generó una crecida repentina de la quebrada con arrastre de barro, sedimentos y material vegetal", indicó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Foto: Javier Salvo / Aton Chile / FocoUy

La emergencia se produjo después de que cayeran hasta 144 milímetros de lluvia en la zona durante los últimos días, un volumen excepcional para octubre. El desborde del río Mapocho también obligó a evacuar sectores ribereños, mientras los servicios de emergencia continúan atentos al riesgo de nuevos aluviones.