A dos semanas de las internas, Raffo advirtió que "el Partido Nacional unido es el que llega más lejos"

Este viernes El País informó que la tradicional actividad por el aniversario del regreso de Wilson Ferreira al Puerto de Montevideo cambiaría de locación, por lo que no se realizará dentro de la terminal, sino afuera.

Juan Curbelo, nacionalista y presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), declaró que el acto " se terminó transformando en un acto político " y consideró que, entonces, no era " razonable " que se hiciera " dentro de un recinto portuario ".

Esto último se debe a que el acto en cuestión, que se realiza todos los años, reuniría esta vez a todos los precandidatos blancos, en la previa a las internas.

Fue Raffo quien propuso que esta fecha sirviera para celebrar un "gran acto de unidad partidaria". La invitación la hizo extensiva a los demás precandidatos a fines de abril de este año, pero fue en las últimas horas que se resolvió el cambio de locación.

"Y vamos a estar a la entrada del puerto, donde muchísimos uruguayos. Yo misma fui de muy pequeña y no logré llegar al puerto porque era una cantidad de gente buscando a Wilson", afirmó consultada sobre el cambio.

Y dijo que lo vivirá con "enorme alegría". "El Partido Nacional unido es el que llega más lejos", insistió.

La interna del Partido Nacional

La última encuesta publicada sobre las internas partidarias corresponde a la empresa Factum, que señala que Álvaro Delgado lidera la interna del Partido Nacional con 72%, seguido de Raffo con 18%.

Cifra, por su parte, arrojó en su última medición porcentajes de 63% para Delgado y 23% para Raffo; mientras que Equipos registró 56% para el primero y 28% para la segunda.

Por último, Opción concluyó en su última medición que la intención de voto de Delgado es de 63% y la de Raffo 19%.

Todos los resultados de las encuestas publicadas hasta el momento sobre las elecciones de 2024 se pueden consultar en el monitor elaborado por El Observador.

La fórmula blanca

Por otra parte, este viernes Delgado fue consultado sobre la conformación de la fórmula presidencial. Previo a un acto de la Lista 22 en Montevideo, el precandidato que lidera la interna sostuvo que no era el momento de hablar de la fórmula, aunque se comprometió a anunciarla en la noche del 30 de junio.

"No voy a hablar de nombres por respeto a los propios protagonistas", sostuvo Delgado.

Días atrás, el diputado y dirigente herrerista Sebastián Andújar, que apoya la precandidatura de Raffo, sostuvo que en la interna blanca había una campaña de "desmerecimiento" contra Raffo. "Me parece que nos estamos pasando un poco de picardía política dentro de la interna", dijo en una entrevista con Informativo Sarandí (Radio Sarandí).

Se refirió entonces a la fórmula presidencial y a los nombres que circularon para integrarla, como alternativa a Raffo. "Como que ella no podría estar a la altura de las circunstancias como para integrar una fórmula del Partido Nacional. Y ahí me parece que nos estamos pasando un poco de picardía política dentro de la interna que no nos haría nada bien", explicó el legislador.