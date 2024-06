Cosse dijo que Delgado no conoce Uruguay; Olivera le respondió que las millas no le dan "ni para comprar un alfajor"

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera , le respondió a Carolina Cosse luego de que esta dijera que el precandidato blanco Álvaro Delgado no conoce Uruguay.

La intendenta de Montevideo –de licencia por la campaña electoral– dijo en una entrevista con Brecha (publicada este viernes) que Delgado "no conoce su país" y criticó al gobierno de Luis Lacalle Pou.

"Recuerdo cuando dijo que le preguntaron qué cosa buena había hecho este gobierno y no dijo absolutamente nada. Ese filtro no la deja ver nada bueno que hagan otros. Tampoco lo deja ver lo malo que hace ella. Lamentablemente no lo aplica para Montevideo que es un desastre", señaló el intendente sanducero, que apoya la precandidatura de Delgado.