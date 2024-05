A tres años de la muerte de su padre, Larrañaga Vidal dio un sentido discurso donde habló del "Guapo padre" y el "Guapo político"

Larrañaga Vidal dijo que le gusta "homenajearlo como el padre formidable que fue, que es su faceta menos conocida". "El hombre con el que me gustaba ver películas, salir a pescar y compartir los mejores asados".

"Tal como saben, después de lo que ocurrió yo me mudé a Paysandú y les aseguro que es incalculable como un día sí y al otro también se acerca uno y otro sanducero para compartir una anécdota, un recuerdo, una muestra de afecto o de agradecimiento en relación al trabajo que hizo Guapo por el departamento", continuó el dirigente que ya anunció su candidatura a la intendencia que su padre gobernó entre 1990 y 1999.

"Cuando me empezó a pasar eso me di cuenta de que con el Guapo como padre no me voy a volver a encontrar en este plano, pero al Guapo político lo veo todos los días en el rostro de cada sanducero que lo recuerda con tanto cariño por lo que hizo por Paysandú. Y por eso cada día que pasa estoy más orgulloso de ser el hijo de Jorge Larrañaga", afirmó.

20240522 Jorge Larrañaga Vidal a tres años de la muerte de su padre Jorge Larrañaga Cedida a El Observador

El dirigente dijo que "más allá de las batallas" que dio su padre por Alianza Nacional y el Partido Nacional, "las grandes figuras políticas de este país trascienden sus colectividades cuando dejan de estar físicamente". "Como pasó con Líber Seregni, Wilson Ferreira, Jorge Batlle o Tabaré Vázquez, el legado del Guapo ya es parte de la idiosincrasia política de todo el país", dijo.

Finalmente, recordó que el "Guapo" era "aguerrido, combativo y no tenía concesiones a la hora de defender sus ideas", pero que "guardaba buen diálogo con todo el sistema político" y "abogaba por un buen relacionamiento institucional".

"No van a encontrar que haya hecho jamás un agravio de corte personal a nadie. Mi deseo en esta fecha en la que lo recordamos tanto, es que esa llama que el Guapo cuidó podamos mantenerla encendida entre todos los uruguayos en los tiempos que vienen", terminó.

Laura Raffo: "Nos dejó un legado muy grande"

En el evento estuvo también Laura Raffo –cuya precandidatura está respaldada por Alianza Nacional–, el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, y el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera.

20240522 - Laura Raffo en el tercer aniversario de la muerte de Jorge Larrañaga Foto: Prensa de Laura Raffo

"Es un día muy especial para Paysandú y para todo el Uruguay, y nosotros elegimos amanecer con los sanduceros para poder estar en este homenaje a Jorge", dijo Raffo este miércoles mientras esperaba que Larrañaga Vidal llegara al lugar.

"Nos dejó un legado muy grande a todos los que integramos el Partido Nacional: el legado del amor por la patria, de la tenacidad, de defender siempre a las ideas y defender siempre a la gente", afirmó.

Raffo también se refirió al sector que fundó el fallecido dirigente, Alianza Nacional, que apoya su precandidatura, si bien varios dirigentes que integraban el sector se fueron para apoyar a Álvaro Delgado.

"Para nosotros es un honor que, en nuestro sector político Sumar, Alianza Nacional sea una pata fundamental", sostuvo la economista.