A un mes de su desaparición, Paganini volvió a decir que no hay "ninguna información sólida" del uruguayo incomunicado en Venezuela

" Así que formalmente es un desaparecido y yo quiero insistir en la gravedad de tener un compatriota desaparecido en un país con el que todavía tenemos relaciones diplomáticas, pero que no nos contestan nuestras notas. Es muy preocupante la situación porque ya va un mes desde que la persona fue detenida aparentemente en la frontera entre Venezuela y Colombia", dijo en rueda de prensa.

A Paganini le preguntaron si la familia está interesada en hacer una denuncia y él contestó que "hay que evaluar mucho la situación" porque el hombre se encuentra en una "situación muy delicada".

"Estamos hablando de una dictadura muy dura que probablemente en este momento esté la persona en una situación muy complicada. No se sabe dónde está, no se saben los cargos. No ha tenido, por supuesto, acceso a abogados ni nada por el estilo", dijo el canciller.

Fabián Buglione cruzó la frontera desde Colombia para visitar a su novia, una mujer de 34 años. Lleva ya un mes desaparecido. Tiene dos hijos, y a la madre de ambos, en Estados Unidos. Fue ella quien tomó contacto con la Cancillería uruguaya para conocer datos de su expareja. La novia venezolana del uruguayo también consultó a este ministerio.