Abogada de Penadés dijo que "cada día" está "más convencida" de que el caso contra el exsenador "está armado"

"Serán 6 o 7 personas -víctimas-, no 22. Las cuales van a cobrar 12 salarios de un senador y a las cuales yo no les conozco la voz, no sé quiénes son. No se me permite producir una prueba de ellos. No me dan el teléfono del único que tienen que hacía el nexo", sostuvo en entrevista con Subrayado (Canal 10) la abogada, Laura Robatto, que junto a Homero Guerrero se encargan de la defensa de Penadés.