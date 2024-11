Acoso y abuso sexual en una comisaría de Dolores: dos policías mujeres denunciaron a un compañero y el caso está en la Justicia

La primera situación se dio entre dos y tres meses antes de la denuncia a la que accedió El Observador. Celeste y el cabo salían de madrugada en recorridas. Él solía insinuarse sexualmente, pero ella siempre lo rechazaba.

En una ocasión, Celeste iba conduciendo la patrulla por una zona rural y él le pidió que se detuviera. Ella pensó que su compañero quería descansar un poco y a ella le servía para estirar las piernas.

Celeste relató que cuando salió del auto el cabo dio la vuelta y la arrinconó. Le pidió que se desprendiera el pantalón, y ella se negó. Él igual se lo agarró por delante para desabrochárselo, se lo cinchó y la prenda se rajó. Ella volvió a decirle que no y él dejó de insistir, según relató en la denuncia.

Celeste quedó en shock. Cuando volvieron a la guardia, ella dijo que se le había rajado el pantalón, pero no contó por qué. Para no seguir saliendo en recorridas con este cabo, habló con el encargado de la seccional y le pidió cambiarse de guardia. No le dio los motivos reales y alegó que por temas laborales no se entendía con él. El superior se negó y le dijo que tenían que ser profesionales.

Celeste fue a una policlínica y se certificó para que le retiraran el arma. Su objetivo era que, una vez desarmada, dejara de ser chófer del móvil y ya no tendría que estar con el cabo. Le dieron también unas semanas de licencia médica.

Durante ese tiempo, el cabo le escribió por WhatsApp y le mandó dos fotos desnudo. Celeste le dijo que no le podía mandar algo así y él le contestó que la quería ver. Después, le mandó un video de sus genitales mientras se masturbaba. Le volvió a pedir a ella que le mandara una foto y Celeste dejó de responderle.

Aunque eventualmente volvió a trabajar, ya no tuvo guardias con su victimario. A principios de octubre contó todo lo sucedido en una Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género. Cuando le contó lo que le había pasado a una compañera, esta le confesó que le había pasado lo mismo.

Carmen –también nombre ficticio– tiene 39 años y 12 de servicio. Trabaja en la misma comisaría de Dolores que Celeste y como ella, recibió asimismo fotos y videos de su compañero. Él es el encargado del turno de noche de la seccional: puesto que Carmen solía tener. Cuando ella volvió de una internación, por una infección de su útero, empezaron los problemas con el hombre: en una ocasión llegó a poner una mano de ella en su entrepierna, según contó a El Observador.

El cabo insistía en tener algo con ella, pero Carmen se negaba. También le tocaba patrullar con él. En una instancia estacionaron entre el pasto y él se pasó para el asiento de atrás. Le dijo que quería dormir, pero después empezó a pedirle a ella que se sacara prendas. Sus insistencias fueron cortadas por una llamada del 911 a la que tuvieron que acudir.

Volvió a acosarla en otra situación donde el auto quedó solo en el medio de un camino de tierra. Según Carmen, el hombre intentaba besarla, la abrazaba con fuerza y en una ocasión agarró la mano de ella y se la llevó a su entrepierna.

Cuando Celeste le contó lo que le había pasado con el hombre, Carmen decidió denunciarlo para apoyarla. El acoso lo denunció ante el Ministerio del Interior y el abuso ante la Justicia.

Según supo El Observador, una comisión de acoso de la cartera está trabajando en el caso y hay una investigación administrativa en la jefatura.

Justamente, el jefe de la Policía de Soriano, Jorge Falero, dijo que "las denuncias fueron recibidas y están siendo investigadas en la órbita policial y fiscal".

La fiscal del caso, Dahiana Padilla, dijo que la investigación penal está empezando y no quiso dar más información.

El Observador se contactó con el policía denunciado, pero prefirió no dar declaraciones.