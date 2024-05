Alejandra Forlán y Galileo Percovich : La luz del "para qué" como triunfo sobre la oscuridad del "por qué"

Y no me refiero al agradecimiento de lo material, ni me refiero al agradecimiento de un buen trabajo, ni me refiero al agradecimiento de una buena vida. Me refiero al agradecimiento de poder levantarnos y respirar, poder ver el sol, poder disfrutar a los seres que tenemos cerca. Galileo me dejó una frase que aún retumba en mis oídos: “Alejandro, no sos dueño de nada, ni de la vida de tus hijos, ni de tu propia vida. No sos dueño de tu reloj, no sos dueño de tu auto, no sos dueño de tu camisa. Sos simplemente un administrador de alguien que te lo ha dado, y ese alguien es Dios, ese alguien es el de arriba”. Alejandra me conmueve con otra enseñanza: “El para qué tiene que servirte como motivación. Cada cosa tiene que ser un para qué. No detenerse nunca, seguir creciendo”. Alejandra siguió estudiando, Alejandra se siguió formando. El intentar reconvertir las situaciones cotidianas en hacernos mejores personas y en crecer emocional y espiritualmente.