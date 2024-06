ANEP ofrece becas para formación docente, pero en universidades privadas

Infecciones respiratorias ANEP no adelantará las vacaciones de julio pese a aumento de faltas en Inicial y Primaria; pediatra explicó por qué

"Tampoco es tan sorprendente. Estas son cosas que en algún momento suelen pasar cuando se ponen en marcha procesos que apuntan a mejorar la calidad. A veces a algunos actores les puede costar un poco acostumbrarse a lo que eso significa y al modo en el que hay que operar", continuó da Silveira.

El ministro explicó que el proceso en estos casos implica dos etapas. Una a cargo del Área de Educación Superior (AES). La integran administrativos que "reciben la solicitud y chequean que toda la información que hace falta para proceder a la evaluación está en el expediente y si algo no está se le pide a la institución que presenta la carrera, la institución aporta más información".

Una vez superada esta instancia, se traslada la solicitud a "un consejo consultivo que es el que recién evalúa el fondo del asunto" de si "esta carrera tiene las características requeridas para ser reconocida como universitaria o no".

"Acá lo que pasó, pasó en el primer nivel. Esta resolución no implica ningún juicio de fondo sobre las carreras que está haciendo ANEP", explicó el ministro.

Da Silveira dijo que no se trata de una falencia en el proceso que tiene la cartera en estos casos: "cuando todos avanzan, menos uno, seguramente el problema no es del mecanismo".

Demoras, dudas y vacíos

Da Silveira apuntó contra el CFE y dijo que "primero demoró un año entre que estuvo la normativa y el momento en que presentaron las carreras".

"Cuando eso pasaba, bueno, 'puede ser que estén haciendo muchos ajustes y van a presentar una cosa muy bien armada'. Resulta que cuando lo presentaron, era un conjunto de documentación muy desordenada, muy incompleta", dijo el ministro.

Da Silveira dijo que entonces "pasaron 14 meses más" donde los funcionarios de la AES "pedían información sobre aspectos que no estaban claros o que simplemente no estaban informados" y "no se avanzó prácticamente nada".

"Entonces lo que no tenía sentido era seguir dedicando tiempo y esfuerzo de estos funcionarios cuando claramente había una presentación que no había estado bien hecha y que no mejoraba con el paso del tiempo", resumió el ministro.

De todas formas, dijo que esto no significa que se haya acabado el proceso. "Si mañana nos presentan una nueva propuesta o una propuesta complementaria donde se aclaran todas las dudas y se llenan todos los vacíos, perfecto, seguimos adelante. Porque no hubo ningún juicio sobre el fondo del asunto", indicó.