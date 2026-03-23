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Arranca la vacunación antigripal 2026: quiénes pueden acceder, dónde recibir la dosis y todo lo que tenés que saber

La campaña de vacunación se extenderá hasta agosto y está abierta a toda la población desde los 6 meses de edad

23 de marzo de 2026 9:42 hs
Quienes tuvieron covid-19 pueden vacunarse contra la gripe.
Quienes tuvieron covid-19 pueden vacunarse contra la gripe. Diego Battiste

Lo que importa de la campaña de vacunación

  • El Ministerio de Salud Pública inició este lunes 23 de marzo la campaña de vacunación antigripal 2026.
  • Se disponen 600.000 dosis gratuitas en todo el país, en vacunatorios públicos y privados.
  • La campaña se extenderá hasta agosto y está abierta a toda la población desde los 6 meses de edad.
  • Se prioriza a grupos de riesgo, como adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y personal de salud.
  • Este año se suman como grupo de interés trabajadores vinculados a la producción avícola, ganadera y láctea por su exposición a virus de influenza.

Contexto

¿Cuándo y cómo se desarrolla la campaña?

La campaña de vacunación antigripal 2026 comenzó el lunes 23 de marzo y se extenderá hasta agosto. Las dosis están disponibles de forma gratuita en todo el territorio nacional, tanto en vacunatorios públicos como privados. La logística y distribución de los centros de vacunación se puede consultar a través de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes.

¿Quiénes pueden vacunarse?

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La vacuna está habilitada para todas las personas a partir de los 6 meses de edad. Sin embargo, las autoridades sanitarias enfocan sus esfuerzos en captar a los grupos más vulnerables, es decir, aquellos con mayor probabilidad de desarrollar complicaciones graves asociadas a la gripe.

¿Cuáles son los grupos prioritarios definidos por las autoridades?

Entre los principales grupos priorizados se encuentran los adultos mayores de 65 años, niños de entre 6 meses y 5 años, personas con enfermedades crónicas o inmunosuprimidas, embarazadas y puérperas, y el personal de la salud. También se incluyen trabajadores de servicios esenciales como docentes, policías, bomberos y militares, así como residentes y funcionarios de instituciones cerradas como residenciales de adultos mayores, refugios y centros de privación de libertad.

A estos grupos se suman este año trabajadores del sector ganadero, la industria láctea y la cadena avícola, incluyendo veterinarios y personal vinculado, debido a su posible exposición a virus de influenza.

¿Por qué es importante la vacunación antigripal?

Según datos del MSP, la gripe estacional tiene un impacto significativo en Uruguay. Afecta a más de 110.000 niños menores de 5 años, con 1.758 hospitalizaciones, y a más de 45.000 personas mayores de 65 años, con más de 5.200 hospitalizaciones y 1.460 fallecimientos asociados.

A nivel regional, la influenza genera cientos de miles de hospitalizaciones y decenas de miles de muertes cada año, lo que refuerza la importancia de las campañas de vacunación.

¿Qué beneficios tiene la vacunación?

Las autoridades sanitarias destacan que la vacunación permite reducir significativamente los casos y las complicaciones. En Uruguay, evita entre 7.000 y 9.700 contagios en menores de 5 años, incluyendo más de un centenar de hospitalizaciones, y más de 5.000 casos en personas mayores, junto con unas 600 internaciones.

¿Qué cepas cubre la vacuna disponible en 2026?

Las dosis disponibles en Uruguay protegen contra las principales variantes del virus de la influenza: A (H1N1), A (H3N2) —esta última asociada a alertas recientes en Europa— y la influenza B del linaje Victoria.

Cómo sigue

La campaña continuará desplegándose en todo el país durante los próximos meses, con foco en alcanzar la mayor cobertura posible antes del invierno, cuando aumenta la circulación del virus. Las autoridades sanitarias mantendrán estrategias de captación dirigidas a los grupos prioritarios, al tiempo que garantizan el acceso universal a la vacuna.

En paralelo, el monitoreo de la circulación de las distintas cepas de influenza y la evolución de la demanda de vacunación serán claves para ajustar la respuesta sanitaria. La inclusión de nuevos grupos vinculados a actividades productivas sugiere una adaptación del plan a riesgos emergentes, lo que podría incidir en futuras campañas según la evolución epidemiológica.

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