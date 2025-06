Carrasco en Fiscalía: Era "una persona hasta la muerte de Basso y otra después" y su "impericia" por la que se siguieron renovando contratos de Conexión Ganadera

“Yo no tenía la expertise comercial, la negociación, no tenía la logística del camión, no tenía nada de gimnasia bancaria, financiera, y eso fue una propuesta de Basso que habrán pasado dos o tres años de él aportar eso y nosotros, ese cuidado de ese ganado… yo era el vaquero del grupo y él era el comerciante”.

Para demostrar esa confianza dijo que convenció a su hijo “que sus primeros ahorros hace unos años los pusiera en la empresa", le pidió a su esposa que igualaran más las participaciones en la empresa, y hice todo lo que estaba a mi alcance con ese supuesto”.

Carrasco relató todo el proceso de la empresa hasta que llegaron a tener 20 estancias que eran 75 mil cabezas de ganado y dijo que “Basso no conoció ninguna de las 20 estancias que arrendamos. Él en eso tenía absoluta confianza en nosotros y él iba a negociar el precio pero no iba a la estancia a ver si era buena o mala porque eso lo decidíamos por nosotros”, dijo sobre los roles de cada uno.

La explicación sobre la deuda con Casa Blanca: "El sueño de tener toda la cadena"

Cuando el fiscal Rodríguez le preguntó si conocía la deuda que el frigorífico Casa Blanca mantenía con Basso de US$ 27 millones, Carrasco dijo que no lo sabía y que le "shockeó la cifra" cuando se enteró, después de la muerte de Basso.

"Yo no tenía idea, imaginé que era una porción de sus acciones", contó. Luego dijo que Basso le había dicho en 2023 que lo tenían "garantizado todo esto en acciones". "Te vas a sacar el gusto de poder estar con un frigorífico",dijo que le dijo su socio porque su "sueño era hacer toda una cadena. La historia del Uruguay es la pelea de productores con el frigorífico, bueno esto era un fantástico ingrediente de estabilidad económica", dijo.

-¿Cómo se financió esa deuda? Porque si yo vendo por US$ 25 millones y no recibo la plata, es plata que no entra. No entra a Conexión, no llega a Hernandarias, no llega a los socios. Entonces, ¿quién bancó eso? ¿cómo se bancó eso?

-Yo me entero de la cifra cuando se murió Basso...no tenía la menor idea de esa cifra ni la menor idea y cómo se banca

-¿Cómo se banca no recibir US$ 27 millones? Porque en ese momento en algún lado se corta la cadena.

-No lo sabía y no le podría dar una explicación hoy, después de... Ni siquiera veo el negocio. No lo entiendo hoy.

-¿Y usted no le preguntó?

-No no no, era plata de él. Yo pensé que vamos a estar con un 5 un 10% del frigorífico eso me imaginaba yo. A hora con 27 le diría que hoy es más del 100% del frigorífico. A mí lo que me parecía es que ese frigorífico puesto en una cadera completa como un eslabón valdría mucho.

-¿En esa idea.. en cuánto tiempo pensaban quedarse con el frigorífico?

- No, de inmediato que transformara toda la plata...

- Pero usted me dijo que no le preguntó a Basso cuánta deuda estaba teniendo

- Yo no sabía cuántas acciones iba a pasar a tener pero él me dijo que esa deuda se cambiaba por acciones y cuando murió Basso eso desapareció esa oferta.

20250217 Ana lewdiukow, Pablo Carrasco, Marianela Melgar, Jorge Barrera, Pablo Donnángelo, Eduardo Sasson, Daniela Cabral. Primera audiencia de Conexión Ganadera. Foto: Inés Guimaraens

Los balances de Conexión Ganadera y el "vaciamiento de la empresa"

En otro momento del interrogatorio el fiscal le preguntó a Carrasco si pedía los balances, la situación patrimonial de la empresa, los activos, los pasivos. El ingeniero agrónomo contó que aproximadamente cada seis meses se reunía con Basso. "Las reuniones eran exclusivamente Basso y yo, las mujeres no participaban y allí hablaba más bien de planes de futuro. El balance él me lo comentaba porque yo casi no sé leer un balance, no es mi know-how pero en todos los casos me mostraba cifras alentadoras de Conexión Ganadera",dijo.

Luego el fiscal le leyó partes del informe en base a las declaraciones que se hacen ante DGI, de donde surge que el balance al 30 de junio 2021 muestra el valor más alto registrado en los activos de la empresa y que llegaba a US$ 304 millones. "Sin embargo, en los periodos siguientes los activos experimentaron una reducción significativa del 50%". "De manera similar el monto máximo del pasivo se registró también en el balance al 30 de junio de 2021 alcanzando un total de US$ 222 millones y en los años siguientes los pasivos experimentaron una drástica variación", leyó el fiscal.

20250403 Manifestantes contra Conexión Ganadera. Audiencia de Conexión Ganadera en juzgado de concurso. Foto: Inés Guimaraens

Agregó que en materia de ingresos y gastos, la empresa ha experimentado una leve fluctuación que se ha mantenido en el entorno de los US$ 100 millones. No obstante, "la distribución constante de utilidades para los socios" cotituó. Por eso ese informe concluyó que "el hecho de que la empresa haya priorizado el pago de utilidades mientras se enfrentaba este escenario comprometió su estabilidad financiera y generó una erosión gradual de sus recursos lo que sugiere un posible vaciamiento de la empresa".

El defensor de Carrasco, Barrera le dijo al fiscal que ese era un informe de parte, como podía ser una pericia privada que presentara él como prueba de la defensa.

Compra de apartamentos para los hijos de Carrasco y la cuenta del BROU compartida entre Hernandarias y la familia

Otro tramo de la declaración de Carrasco transcurrió sobre dinero que retiró Carrasco de la cuenta del BROU de Hernandarias, la empresa de la que era titular junto a su esposa y donde depositaban y cuidaban el ganado que adquiría Conexión Ganadera. Con ese dinero compró dos apartamentos para sus hijos. En total tiene cinco de dos matrimonios, el segundo con su actual esposa Ana Iewdiukow.

Si bien admitió que tenía una deuda de US$ 7 millones con Basso que se había generado por la sequía de 2021 cuando el negocio se vio severamente afectado y que no llegó a devolverle, explicó que entre 2022 y 2024 hizo retiros de dinero para comprar inmuebles.

Como ya informó El Observador, en la audiencia el defensor Barrera le dijo al fiscal y le entregaron luego los títulos del apartamento de Punta del Este y del de Madrid para que esos inmuebles sean volcados a la masa de activos para pagar a los inversores.

El 28 de marzo de 2022, compró un apartamento por US$ 326 mil, que puso a nombre de sus hijos más chicos, Baltasar y Guadalupe. Luego retiró otros US$ 290 mil y además le pidió US$ 145 mil a Basso para otro apartamento para su hijo Valentín.

Carrasco dijo las primeras dos cifras salieron de la cuenta Brou de Hernandarias XIII. "Me parecía ir repartiendo en vida lo que pudiera cada vez que tuviera algún ahorro que pudiera retirar y entonces ese retiro se lo transformamos en ese apartamento y se lo adjudicamos a mis dos hijos chicos", dijo y explicó que ese año las ganancias habían sido de US$ 900 mil.

Al respecto admitió que "está mal" pero "a la vez" "la cuenta personal" del matrimonio Carrasco Iewdiukow era "la cuenta de Hernandarias porque empezó chiquitito y después nos faltó la capacidad profesional de dividir las cuentas y hacer las cosas como había que hacerlas".

-Escúcheme un poquito. Usted ya le estaba debiendo a Basso US$ 7 millones. Venía de 2023 con el tema sequía, tuvo que acudir a Basso pagando un interés y tenía que comprarle un apartamento de US$ 326 mil a sus hijos con ganancia genuina? y además en 2024 compra otro apartamento por US$ 290 mil, expliqueme un poquito.

- Bueno ese lo tuve que vender porque cuando se me cortó la proyección...

- Estamos hablando de la compra...el tema es que venimos de US$ 7 millones de préstamo y de una deuda, con una persona, y le sigue pidiendo plata a Basso para comprar un apartamento para una hija

- Yo tenía un panorama excepcional para Hernandarias este año, un precio récord de los ganados y yo no pude concretar este ejercicio que debe haber sido un ejercicio de US$ 10 millones

- ¿Y pensaba pagar todo de ahí?

- Y si claro, si claro, ese era mi negocio, el negocio yo sabía hacer y el que me daba mayor dinero

Sobre el apartamento en Madrid, Carrasco dijo que fue "el único retiro" que hicieron en 25 años de Conexión Ganadera. "Conexión Ganadera para nosotros era una caja de ahorro. Yo cobraba US$ 1.500 y $ 63.000 pero en el año 2022 nos pareció que teníamos que hacer un retiro".

También afirmó que tuvo que vender en febrero de este años la camioneta Silverado que había comprado en 2024 por US$ 87.990 para recorrer los campos y que la vendió en US$ 76 mil por estaban en "default" de "la economía doméstica" y que los honorarios de los abogados se los pagaron sus hermanos pero no sabe cuál puso y cuánto.

Los contratos firmados después de la muerte de Basso

Otro de los puntos fundamentales de la declaración de Carrasco fue en relación a los más de 272 contratos que se renovaron con inversores luego de la muerte de Basso y que llevaban su firma. Carrasco dujo que esos movimientos de cuentas resultaban totalmente ajeno

"Esos contratos quedaban prontos como un mes antes, un mes y medio antes para sus renovaciones, básicamente son todas renovaciones, vencían el plazo, quedaban firmados, pasaba la gente que a veces ni siquiera pasaba", explicó Carrasco.

Ante la pregunta del fiscal sobre por qué pasó eso, Carrasco dijo: "Por impericia mía, me dediqué a atender (en diciembre) a la gente como si eso hubiera ayudado en algo y no me ayudó en nada más que en sacarme el tiempo que yo necesitaba para abordar algo que me le hace acto completamente ajeno yo para mí era la vida es una vaca".

- ¿Quién da la orden y dice no se paga más nada?

- No me acuerdo, pero era bastante evidente que no podíamos...

- No, pero alguien le dijo... No, sobre todo tomar dinero, ¿no?

- En diciembre se pagó todo

- Pero ¿quién le dijo a los funcionarios que si llaman los inversors se diga que no... quién lo dijo?

- Lo dije yo.