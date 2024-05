Civila y Andrade salieron al cruce tras dichos de Topolansky cuestionando a Cosse

En diálogo con Desayunos Informales (Canal 12), la exvicepresidenta cuestionó la "capacidad de diálogo" de Cosse y afirmó que es "bastante desconocida en el interior" , mientras que con Orsi no es el caso. Así, retomando las palabras de su pareja, José Mujica, aseguró que ese es uno de los motivos por lo que es el candidato al que deberían votar los frenteamplistas.

" Orsi es el único que le puede ganar a los blancos; Cosse es buenísima, pero no la bancan en el interior " , había dicho en febrero el expresidente de la República.

"No así el caso de Orsi, que es un candidato sui géneris porque es bisagra, no es ni montevideano ni del interior profundo", dijo y afirmó que según las encuestas Cosse no le ganaría al Partido Nacional, mientras que Orsi sí. "Lo dicen los tipo que hacen las encuestas", comentó.

Reacciones de Gonzalo Civila y Oscar Andrade

A raíz de estos comentarios, Gonzalo Civila, diputado y secretario general del Partido Socialista escribió en sus redes sociales: "Nunca escuché a Carolina Cosse atacar a un compañero o hacer disquisiciones públicas buscando supuestos flancos. Nos alienta además a que NO lo hagamos. Es una característica de los liderazgos de ideas y de trabajo: no descalificar personas".

Posteriormente, el frenteamplista agregó: "Pero además es un acto de racionalidad frenteamplista: saber que al final del día nos necesitamos para cambiar la realidad, porque quién gana y quién transforma no es un candidato o un grupo, es el Frente Amplio con su programa y su militancia".

"El Frente y el país hoy requieren sí que debatamos enfoques y propuestas, consciente de que no tenemos unanimidades, con argumentos y poniendo en valor nuestra diversidad ideológica. Desde allí podemos confrontar, siempre en términos de ideas pero bien plantados -claros en los valores e intereses que representamos - con los problemas reales de nuestro pueblo y con la utopía reaccionaria de la desigualdad y la violencia sin fin. Necesitamos rumbo para transformar la realidad", cerró.

Nunca escuché a @CosseCarolina atacar a un compañero o hacer disquisiciones públicas buscando supuestos flancos. Nos alienta además a que NO lo hagamos. Es una característica de los liderazgos de ideas y de trabajo: no descalificar personas. Pero además es un acto de racionalidad… — Gonzalo Civila (@gonzacivila) May 14, 2024

Por otro lado, el senador y coordinar de la bancada del Senado del FA, también defendió a Cosse y llamó a la unidad dentro del partido. "Tengan unión verdadera. En cualquier tiempo que sea...", escribió Andrade en X.

Acompañada de las palabras del poema "El gaucho Martín Fierro", el político del Partido Comunista publicó una caricatura de un diálogo entre José Gervasio Artigas y Líber Seregni.

Además, dentro del tuit Andrade recordó lo que había dicho tras las palabras de Mujica contra Cosse. "No aprendemos más, que fea enfermedad el sectarismo, te hace apedrear el rancho propio, si es Carolina, Yamandú, Andrés o Mario no es la clave, la formula es fraternidad y unidad para luchar por las causas", escribió en febrero.