Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 23 de marzo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este lunes 23 de marzo una jornada inestable en todo el país, con lluvias, tormentas y rachas de viento que pueden ser intensas en algunos puntos. De hecho, rige una doble alerta, amarilla y naranja, que hasta esta mañana alcanzaba a más de la mitad del país.
Montevideo y área metropolitana: lluvias escasas y aumento del viento
En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura oscilará entre 15 °C y 22 °C.
Durante la mañana el cielo estará nuboso a cubierto, con precipitaciones escasas y vientos del noreste y este de entre 20 y 40 km/h, que luego disminuirán.
Hacia la tarde y noche se mantendrán condiciones cubiertas a nubosas, con lluvias aisladas y una mejora gradual. El viento rotará al oeste y suroeste, intensificándose con rachas de hasta 60 km/h, lo que generará un cierre de jornada ventoso.
Este: tormentas y rachas fuertes, especialmente en la costa
En el este del país, las temperaturas irán de 14 °C a 23 °C.
La mañana estará marcada por cielo cubierto con precipitaciones y tormentas, acompañadas de neblinas y rachas de viento que pueden alcanzar los 50 km/h, con incrementos puntuales asociados a tormentas.
Por la tarde y noche continuarán las lluvias y tormentas, con condiciones ventosas en zonas costeras, donde las rachas podrán llegar a 60 km/h o superarlas ocasionalmente.
Oeste: lluvias y mejora hacia la noche
Para el litoral oeste se esperan temperaturas entre 14 °C y 24 °C.
En la mañana predominará un escenario nuboso a cubierto, con precipitaciones, neblinas y bancos de niebla, y vientos del este al sur de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Durante la tarde y noche se mantendrán las lluvias, aunque con una tendencia a la mejora, mientras el viento rotará al sureste y suroeste, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.
Norte: tormentas y mejora progresiva
En el norte del país, la temperatura se ubicará entre 15 °C y 25 °C.
La mañana estará cubierta con precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. Se prevén rachas de hasta 40 km/h, con incrementos puntuales asociados a tormentas.
Hacia la tarde y noche persistirán las lluvias y probables tormentas, con una mejora gradual de las condiciones. El viento soplará del suroeste con intensidades de hasta 40 km/h y rachas que pueden alcanzar los 50 km/h, con períodos de calma relativa.