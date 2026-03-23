Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
nubes
Martes:
Mín  17°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 23 de marzo

En Montevideo y el área metropolitana la temperatura oscilará entre 15 °C y 22 °C, según Inumet

23 de marzo de 2026 7:28 hs
Captura de pantalla 2026-03-23 072653

Montevideo y área metropolitana: lluvias escasas y aumento del viento

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura oscilará entre 15 °C y 22 °C.

Durante la mañana el cielo estará nuboso a cubierto, con precipitaciones escasas y vientos del noreste y este de entre 20 y 40 km/h, que luego disminuirán.

Más noticias

Más de medio país bajo doble alerta amarilla y naranja de Inumet por lluvias y tormentas fuertes: los detalles

Inumet emitió un aviso especial por "precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas" para este domingo

Hacia la tarde y noche se mantendrán condiciones cubiertas a nubosas, con lluvias aisladas y una mejora gradual. El viento rotará al oeste y suroeste, intensificándose con rachas de hasta 60 km/h, lo que generará un cierre de jornada ventoso.

Este: tormentas y rachas fuertes, especialmente en la costa

En el este del país, las temperaturas irán de 14 °C a 23 °C.

La mañana estará marcada por cielo cubierto con precipitaciones y tormentas, acompañadas de neblinas y rachas de viento que pueden alcanzar los 50 km/h, con incrementos puntuales asociados a tormentas.

Por la tarde y noche continuarán las lluvias y tormentas, con condiciones ventosas en zonas costeras, donde las rachas podrán llegar a 60 km/h o superarlas ocasionalmente.

Oeste: lluvias y mejora hacia la noche

Para el litoral oeste se esperan temperaturas entre 14 °C y 24 °C.

En la mañana predominará un escenario nuboso a cubierto, con precipitaciones, neblinas y bancos de niebla, y vientos del este al sur de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Durante la tarde y noche se mantendrán las lluvias, aunque con una tendencia a la mejora, mientras el viento rotará al sureste y suroeste, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Norte: tormentas y mejora progresiva

En el norte del país, la temperatura se ubicará entre 15 °C y 25 °C.

La mañana estará cubierta con precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. Se prevén rachas de hasta 40 km/h, con incrementos puntuales asociados a tormentas.

Hacia la tarde y noche persistirán las lluvias y probables tormentas, con una mejora gradual de las condiciones. El viento soplará del suroeste con intensidades de hasta 40 km/h y rachas que pueden alcanzar los 50 km/h, con períodos de calma relativa.

Las más leídas

Así está la situación entre Jorge Bava y el Diente López, luego de que en diciembre de 2024 el técnico no pudiera firmar con Nacional a pedido del futbolista

Reforma del transporte en horas decisivas: cuánto tiempo lleva actualmente ir desde Plaza Independencia a Tres Cruces y cuánto se ahorraría con el túnel

Países de la Celac coincidieron que el próximo líder de la ONU debe ser de la región; gobiernos cercanos a Trump se desmarcaron del rechazo al "bloqueo" a Cuba

Inumet emitió un aviso especial por "precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas" para este domingo

Temas

Inumet Clima pronóstico

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos