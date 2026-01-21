Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 21 de enero

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este miércoles 21 de enero , que traerá temperaturas agradables en todo el territorio nacional , con cielos claros y algo nubosos a lo largo de la jornada, y vientos moderados provenientes del este y noreste.

En la capital y su área metropolitana, se espera una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 28°C. Durante la mañana, el cielo permanecerá claro y algo nuboso, con vientos del noreste y este a una velocidad de entre 10 y 30 km/h, con algunas rachas que podrían alcanzar hasta los 40 km/h. Por la tarde y noche, las condiciones serán similares, aunque con una ligera disminución en la nubosidad, y las rachas de viento podrían llegar a los 50 km/h.

En la región este, se prevé que la mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 28°C. Por la mañana, el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de sol, además de la presencia de neblinas y bancos de niebla en algunas zonas. Los vientos soplarán del noreste y este a una velocidad de entre 10 y 30 km/h. En la tarde y noche, el cielo se despejará parcialmente, aunque algunos momentos nublados podrían persistir, con vientos del este de entre 10 y 30 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 40-50 km/h.

En el oeste, la temperatura mínima será de 14°C y la máxima podrá llegar hasta los 31°C. En la mañana, las condiciones serán similares a las del resto del país: cielo claro y algo nuboso, con vientos del noreste y este a una velocidad de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas cercanas a la costa. Por la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo agradables, con cielos despejados y vientos del este con rachas de hasta 50 km/h.

Norte de Uruguay

Para el norte, el pronóstico indica una mínima de 13°C y una máxima de 30°C. El cielo se presentará claro y algo nuboso durante toda la jornada, con vientos del este y noreste de entre 10 y 30 km/h, sin cambios significativos en la intensidad del viento por la tarde o noche. Las rachas de viento podrían llegar a los 40 km/h en las últimas horas del día.

En resumen, este miércoles 21 de enero se presentará como un día agradable en casi todo el país, con temperaturas moderadas y vientos no tan intensos, aunque con algunas ráfagas fuertes en zonas costeras y el este. Se recomienda precaución por las posibles ráfagas y bancos de niebla en la mañana en algunas zonas.

Meteorólogos anuncian ola de calor en Uruguay

Meteorólogos consultados por El Observador anticipan una nueva ola de calor intensa en Uruguay, luego de unos días con temperaturas inusualmente bajas para la temporada. Según los especialistas, las máximas podrían superar los 40°C en algunas regiones del país y se espera una ausencia de lluvias al menos hasta la próxima semana.

El meteorólogo Mario Bidegain explicó que, tras un inicio de semana fresco, las temperaturas irán en ascenso continuo a partir del lunes y se extenderán hasta el viernes, con máximas entre 32 y 33°C en Montevideo, lo que calificó como una ola de calor en la capital.

Los valores más extremos se esperan en el oeste del país, especialmente en departamentos como Salto y Paysandú, donde las temperaturas podrían sentirse más intensamente desde el jueves.

Por su parte, el meteorólogo Nubel Cisneros señaló que este fenómeno tendrá una duración de al menos 8 a 10 días, con máximas superiores a 40°C en el norte y litoral, entre 36°C y 38°C en el resto del territorio y entre 32°C y 34°C en zonas costeras como Montevideo. También se esperan sensaciones térmicas por encima de los 40°C y mínimas que treparán entre 20°C y 24°C en los próximos días.

Ambos expertos coinciden en que este periodo de calor se caracterizará por una marcada estabilidad atmosférica y poca o nula lluvia, lo que refuerza la sensación de calor y puede implicar mayores riesgos para la salud y el ambiente.