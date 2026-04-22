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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 22 de abril

La temperatura máxima llegará a 20 °C en Montevideo y se esperan precipitaciones escasas en la mañana, con mejora hacia la tarde

22 de abril de 2026 7:24 hs
Frío/el tiempo/el clima
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este miércoles 22 de abril una jornada con condiciones variables en Uruguay, marcada por nubosidad, algunas lluvias aisladas y mejora gradual en varias regiones.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura oscilará entre 14 °C y 20 °C. Durante la mañana se espera un cielo “cubierto a nuboso, períodos de algo nuboso”, con “precipitaciones escasas” y “mejorando”, además de la presencia de neblinas. El viento soplará del “NW al W y SW 20-30 km/h, rachas de 40-50 km/h”.

Hacia la tarde y noche, el cielo estará “algo nuboso, períodos de nuboso”, con vientos del “W y SW 10-30 km/h”.

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Este

En el este del país, las temperaturas irán de 12 °C a 23 °C. La mañana se presentará “cubierto a nuboso, períodos de algo nuboso”, con “precipitaciones aisladas” y condiciones “ventosas en zonas costeras”. Se prevén vientos del “NE al sector W 10-30 km/h, rachas de 40-55 km/h en zonas costeras”.

En la tarde y noche, continuará “algo nuboso y nuboso”, con “probables precipitaciones escasas” y neblinas. El viento rotará al “W y SW 10-30 km/h, rachas de 40-50 km/h en zonas costeras, amainando”.

Oeste

Para el oeste, Inumet indicó una jornada con mínima de 11 °C y máxima de 23 °C. En la mañana se espera “disminución de nubosidad”, con vientos del “W al SW 10-30 km/h, rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras”.

Durante la tarde y noche, el cielo estará “claro y algo nuboso, períodos de nuboso”, con neblinas y vientos del “SW y S 10-30 km/h”.

Norte

En el norte del país, la temperatura se ubicará entre 13 °C y 24 °C. La mañana será “nuboso y cubierto, períodos de algo nuboso”, con neblinas y vientos del “SW 10-20 km/h”.

Hacia la tarde y noche, se prevé un cielo “algo nuboso y nuboso, períodos de cubierto”, con vientos del “SW al SE 10-30 km/h”.

El organismo indicó que las condiciones tenderán a estabilizarse de forma gradual hacia la segunda mitad de la jornada, aunque persistirá la nubosidad en varias zonas del país.

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