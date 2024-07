Codicen irá a la Justicia tras caso de comunidad religiosa en Florida donde los niños no van a la escuela

Según el consignado medio, la situación fue constatada por ANEP a principios de 2023. Los padres de la comunidad declinaron las opciones que le dieron las autoridades para enviar a sus hijos a diferentes escuelas públicas o para abrir un centro privado. Los padres dijeron que los once niños están inscritos en un colegio de Estados Unidos que envía programas, materiales y recursos a dos educadores. Estos son los que trabajan con los estudiantes en la comunidad de Florida (Uruguay).

La presidenta del Codicen, Virginia Cáceres, opina diferente a Gabito y entiende que el cambio de la LUC –que sacó la obligación de los padres de inscribir a sus hijos en "un centro de enseñanza y observar su asistencia y aprendizaje"– no afecta esta situación particular.

"La educación en Uruguay es obligatoria y los padres tienen la obligación de inscribir a sus hijos en los centros educativos", sostuvo, y dijo que si esto no fuera así no desplegarían "un montón de acciones relacionadas con la obligatoriedad".

Indicó que se trata de una "situación compleja" porque la decisión de los padres en este caso corresponde a una "cuestión religiosa" y no "pedagógica". "Ellos no quieren que sus chicos no vayan a la escuela o no aprendan, sino que no aprendan cosas distintas a los que los menonitas tienen que aprender", dijo.

A criterio de Cáceres, los menonitas pueden ejercer su libertad de culto "afuera del centro". Por lo tanto, en su opinión, no pesa más este derecho que el de los menores a "concurrir a un centro educativo".