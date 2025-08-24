Cómo funcionará el transporte público durante el feriado del 25 de agosto en Montevideo

Este 25 de agosto Uruguay conmemora los 200 años de la Declaratoria de la Independencia , por lo que será un lunes feriado no laboral. Durante la jornada el transporte público funcionará con un horario especial , según informó la Intendencia de Montevideo (IM) en su página web.

Esta fecha, al enmarcarse en un feriado no laborable , genera afectaciones en del trasporte público de la capital.

Según informó la IM, la frecuencia de las líneas de ómnibus comenzará a mermar desde las 19:00 horas de este domingo 24 de agosto.

Tras esto y a partir del 25, empezarán a funcionar los horarios especiales del trasporte que se pueden consultar mediante la web de STM de la intendencia . Al acceder a la página, los usuarios del trasporte deberán consultar el tipo de horario: "Especial - 25 de agosto" .

Al tratarse de un feriado no laboral, durante esta fecha, quienes se vean obligado a trabajar percibirá un salario doble gracias a la ley N° 12.590.

Este beneficio rige también para jornaleros y trabajadores rurales, quienes también recibirán una doble paga por laborar en esta fecha significativa.

El 25 de agosto de 1825 es una fecha crucial en la historia uruguaya. Ese día, se proclamó la Declaratoria de la Independencia, con lo cual la Provincia Oriental (hoy Uruguay) se independizó de las potencias extranjeras y comenzó a trazar su propio destino como nación.

Este acto supuso la desvinculación de Uruguay tanto de Brasil como de las Provincias Unidas del Río de la Plata.