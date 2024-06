"¡Cómo vas a esconder tu programa!": Carolina Cosse y Andrade cuestionaron moderación del Frente Amplio

La intendenta de Montevideo en uso de licencia citó a su compañero –cuyas palabras calificó de "brillantes"– para convocar a tener "las ideas claras y definidas" que están en el programa del Frente Amplio. "No nos podemos permitir perder, no podemos permitir que Uruguay siga por el camino del retroceso, tenemos que lograr que Uruguay vuelva al camino progresista", reclamó la ingeniera.

"Casi que tenés que desdibujar el programa. Cualquiera que milite, que no esté con la cabeza adentro de un tupper, se encuentra que los sectores que no tienen decidido el voto es porque están alejados de la política, pero no de los problemas de la política, porque los viven", proclamó el 'Boca', en uno de los pasajes más sonados de su discurso.

"Una maestra me decía en una reunión de vecinos: 'Al final la política nunca me dio de comer'. Le venían bajando el sueldo hace cuatro años. Es culpa nuestra, de la izquierda, que no fue clara en explicar que eso tiene que ver con una decisión política. No es cierto que logramos superar la desconfianza en la política debilitando nuestra propuesta, porque tiene que ver con que no se ha resuelto la pobreza infantil. Y tenés un programa pa' comprometerte a resolverlo. ¡Cómo vas a esconder el programa!", criticó.

Sin mencionarlo de manera explícita, los dos discursos cuestionan la estrategia escogida por la campaña de Yamandú Orsi, por estos días favorito en las encuestas. El exintendente del MPP y su entorno han apostado por realzar sus capacidades de diálogo y apuntar –como lo recogen las encuestas– que su perfil es más conciliador que el de Cosse como para disputarle el poder a la coalición oficialista en octubre.

La precandidata habló este domingo de las "medidas concretas" de su Plan PAÍS, que consideró se hicieron"desde abajo" mientras hacían campaña con "muchos compañeros y compañeras".

"¡Cómo vas a esconder que tu programa defiende los derechos de los trabajadores, defiende a las empresas públicas, defiende la diversificación productiva y lo hace con un sentido de justicia social!", cuestionó por su parte el senador comunista. "No te aleja de los indecisos, te acerca a ellos, porque acerca la política a los dramas de la gente".

"No es momento de patear pa' adentro"

También Andrade retrucó las chicanas de José Mujica y Lucía Topolansky hacia las proyecciones de Cosse una vez sorteada la interna: "Parece que no nos damos cuenta que estamos defendiendo una historia de 150 años de lucha y que nos quedan pocas semanas para defenderlas. No es momento de patear pa' adentro".

El senador comunista sostuvo que "es un problema de ser conscientes del tamaño del desafío" y prometió: "Por eso nuestra campaña de punta a punta no va a apuntar para adentro".

"Proteger nuestra identidad frenteamplista"

"Tenemos que proteger nuestra identidad frenteamplista y una vez más quiero destacar el papel de la militancia", afirmó a su turno Cosse. "Este cambio cultural nos quiere hacer pensar que lo único importante es lo que dicen los dirigentes. Acá lo importante es lo que dicen todos, no lo que dicen una o dos personas. (...) También ahí se está colando la cultura del individualismo", declaró ante los militantes.

La prédica de la precandidata ha sido su línea a lo largo de este período para distanciarse de las resoluciones que el MPP logra imponer en las negociaciones internas del Frente. Tal fue el caso en 2021, cuando el grueso de los sectores –incluidos sus aliados comunistas– impulsaban a Fernando Pereira, entonces presidente del PIT-CNT, para tomar el timón del Frente Amplio.

Cosse llamó en esa época a cortar las "negociaciones de cúpulas", apelando en cambio a la voluntad de la base.