Contador de Conexión Ganadera envió mensajes a inversores: estimó pérdidas millonarias por año y contó cuál es "la clave"

El contador de Conexión Ganadera , Ricardo Giovio, envió dos mensajes a los damnificados luego del streaming que hizo la empresa la semana pasada tras declarar un pasivo negativo de US$ 250 millones.

Con respecto a la situación de la empresa, Giovio indicó: “La clave pasa por caracterizar el funcionamiento de Conexión Ganadera como un esquema Ponzi, y no como si se tratara de una empresa normal que simplemente perdió una suma inusitada de dinero”.

Giovio citó algunos números que ya había mencionado en el streaming y acotó: “US$ 100 millones de ganado. Hoy se dice que una empresa de este tipo ganaría bien manejada 5 % o sea US$ 5 millones anuales. En este caso, con las ineficiencias que se maneja, con suerte obtendría 2%: US$ 2 millones”.

De acuerdo con la versión del experto, en “años buenos”, Conexión Ganadera perdía US$ 35 millones al año. “En años malos, 2020 y 2023 por ejemplo, no menos de US$ 50 millones”, sostuvo.

“Nuevamente, no se trata de un escenario típico de una empresa que quiebra. Se trata de un esquema Ponzi y así hay que entenderlo”, indicó sobre el final del mensaje.

En otro mensaje que envió Giovio habla de la dificultad de algunos inversores para verificar todos los pasivos.

“La cláusula 2 de los contratos donde se dice la forma de cómo se integran los fondos prevé la modalidad de transferencia, lo cual es lógico, pero dice ‘a la cuenta de CG’ sin indicar ni banco ni número de cuenta y además y –esta es la clave– realizada antes de este acto”, explicó el experto.

Giovio consideró que “un número importante de esas transferencias no se realizaron” por lo que “los fondos fueron provistos de otra forma”. “Es muy lamentable que si esto es así esos inversores, también genuinos, no van a poder verificar”, acotó.

“Por eso mi mejor consejo para todos es que vayan juntando toda la información con la historia de la colocación de cada uno: contrato actual, transferencia que lo respalde o, si es renovación, transferencia inicial y la orden de renovación con o sin capitalización de intereses. Lo que sea. Todo es importante: contratos, intercambio de mails, etc.”, recomendó sobre el cierre.