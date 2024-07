"Creo que va a cambiar toda la posición mía": Astesiano tuvo una salida transitoria y dijo que evalúa hablar con la Justicia para "limpiar su nombre"

"Tengo derecho a limpiar mi nombre", dijo Astesiano.

"Me molesta que Ripoll salga a hablar de mí"

Por otro lado, el excustodio respondió a declaraciones de la candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll.

La exsindicalista y excomunista había sido dura con el gobierno cuando explotó el caso Astesiano. Sin embargo, ahora que integra el Partido Nacional y acompaña a Álvaro Delgado en la fórmula, fue consultada otra vez sobre el tema y dijo lo siguiente:

"Me parece Astesiano no es nadie dentro del gobierno. En su momento yo planteaba que había que hacerse cargo de quien era Astesiano porque Astesiano parecía que tenía superpoderes. Entonces, 'alguien se tiene que hacer cargo' era lo que yo reclamaba en un momento. No puede ser que todos hacían como que prácticamente no lo conocían. ¿Quién se hizo cargo? El presidente se hizo cargo. Lo que yo pedía terminó sucediendo con este gobierno. Cuando había que hacerse cargo, se hicieron cargo", dijo n una entrevista en La Pecera (Azul FM) a la que concurrió con Delgado.

"En el gobierno yo no era nadie, pero sí me molesta que Ripoll salga a hablar de mí", dijo Astesiano este sábado.

"Después de dos años de que estoy privado de libertad, que la campaña se base en Astesiano. Yo no digo que ella hizo un curso intensivo en el Batallón 14 de Infantería. Yo no me meto con ella. Creo que hay que darle oportunidades a la gente que está privada de libertad. Acá tenemos funcionarios, operarios, psicólogos que todos los días nos están tratando, y que una candidata a la vicepresidencia salga a hablar de nosotros, de privados de libertad, a dos años ya… Yo creo que la gente quiere saber otra cosa".

El excustodio aseguró que es un "antipolítico total" y que no quiere "ver" a ninguna persona del gobierno.

Astesiano fue condenado el 15 de febrero de 2023 –luego de una investigación de la fiscal Gabriela Fossati– por delitos continuados de conjunción del interés personal y del público, asociación para delinquir, revelación de secreto y tráfico de influencias. Lo sentenciaron a cuatro años y medio de prisión.

Después de estar en la Cárcel de Florida, Astesiano fue trasladado a una chacra policial donde están recluidos presos de baja peligrosidad y donde realizan plantaciones, tienen una carnicería y una panadería. Está ubicada sobre la ruta 5 a la altura del kilómetro 109.