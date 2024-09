Da Silva dijo que le cedería a Raffo su lugar en la lista al Senado: "Es infinitamente más útil que yo"

ARGIMÓN HABLÓ SOBRE LA DECISIÓN DE RAFFO



Raffo anunció que no integrará ninguna lista del Herrerismo.



"Me sorprende y lo lamento", dijo la vicepresidenta.



"Que no sea candidata no se significa que no esté militando y que en el futuro no cumpla otra responsabilidad", agregó pic.twitter.com/delCNKbeB1