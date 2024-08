"De parte de Nan": padre de joven pediatra fallecida homenajeó a su hija donando mil libros al hospital Pereira Rossell

Todos los doctores y todos los niños querían a Nan. Pero no todos sabían que ella también fue, alguna vez, una niña que quería ser salvada.

Esas líneas se pueden ver en la introducción del libro que se volvió viral en las últimas horas en las redes sociales. Esa página está dedicada a Nan, una joven pediatra que falleció en enero mientras se bañaba antes de entrar a su guardia.

Un 31 de diciembre de 2020, en plena pandemia, su padre, Bruno Chebi, la felicitaba a través de sus redes por su pasión y dedicación al cuidar de todos los pacientes a los que atendía. "Nan hoy sos la única de nuestra familias que pasa trabajando y separada de nosotros. Te vamos a extrañar, pero tus pacientes se van a sentir mejor gracias a que vos estés allí con ellos", escribó.

En enero de este año, Nan falleció de forma repentina. "Nan querida, no sé cómo escribir esto, no entiendo porque, es un sin sentido que ya no estés pero quiero escribirte y escribirles sobre el privilegio que es conocerte", escribió un amigo cercano de la joven.

"La vida es muy injusta porque si hay alguien que el mundo precisa es a alguien como vos. Voy a recordar tu voz y tu mirada llena de amor y bondad como un tesoro. Siempre que estuve alrededor de vos se sentía como estar seguro, en familia, nada malo podía pasar", contó.

"Generar eso en los demás es un legado hermoso para dejar. Me quedo con eso, desde ayer para esto me faltan palabras", cerró la emotiva publicación de enero.

Ayer, mediante una publicación que se volvió viral en X, se supo que en coincidencia con la nueva tanda de doctores recibidos el padre de Nan donó mil ejemplares de su libro favorito al hospital. Cada edición contaba con una dedicación especial "de parte de Nan".

La publicación llegó a miles de usuarios, entre ellos la tía de la fallecida doctora, Sylvia Chebi, quien contó que ese libro se trataba de El Principito y que el especial homenaje lo había hecho su hermano -el padre de Nan- y además mencionó que el emotivo texto había sido escrito por parte de "Mica", la hermana.

La especial y emotiva historia se ganó el corazón de cientos de personas que mediante X saludaron y reconocieron la decisión por parte de Bruno Chebi de reconocer de una forma tan especial a su hija.

