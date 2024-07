Delegada de la oposición venezolana denunció que la embajada en Uruguay no la dejó verificar urna de votación

La delegada en Uruguay del candidato opositor venezolano Edmundo González denunció públicamete que no pudo ingresar a la embajada venezolana para verificar en qué estado llegó la urna de votación . La militante opositora denunció que la embajada está incumpliendo la ley y que es "una traba más" del gobierno de Nicolás Maduro .

"En la ley, en el artículo 110, literal 5, dice que el testigo acreditado tiene que estar presente ", dijo la delegada que, ante la negativa de dejarla entrar, dijo que en la embajada " estarían incumpliendo la ley", ya que la urna no puede ser abierta hasta que no estén presentes los testigos de "todos los candidatos ".

Personal de la @EmbaVenUruguay no permitió el ingreso de delegados del candidato opositor Edmundo González para la instalación de la mesa electoral, donde podrán votar los venezolanos que viven en Uruguay @cneesvzla @diegocabrita Informe especial de @DLVera95 en @vtvnoticiasuy pic.twitter.com/AwAgEBz06K

El funcionario igualmente no la dejó ingresar, por lo que la militante pidió que quedara en un acta el hecho. Algo a lo que tampoco accedió.

"¿Quién me garantiza que la caja no está siendo abierta previamente al domingo? ¿Y dónde está la firma? Porque en la caja tiene que quedar firmada para poder constatar que no haya sido violentada", aseguró Linares.

La delegada aseguró al medio presente que "la apertura de la caja se tiene que dar en el día de hoy (...) para verificar que todo llego en orden y los testigos (deben) firman los precintos de la caja para que el día domingo se garantice que las firmas están intactas y que la caja no ha sido abierta".

"El consejero de la embajada no me permitió el acceso de entrada aún presentando mi acreditación oficial del Consejo Nacional Electoral (de Venezuela) como testigo para este acto", añadió.

Según la militante opositora, "los testigos tienen que estar presente en todos los actos electorales", incluyendo este "que es la instalación". Pero desde la embajada le dijeron "que los testigos van a ser ingresos recién el domingo a las 06:00", día de la votación, según contó la propia Linares.