Desde este lunes la IM aplicará multas a vehículos estacionados en veredas y bicisendas: cuánto costarán

Auto en vereda

La Intendencia de Montevideo (IM) comenzará a aplicar multas desde este lunes 17 de noviembre a los vehículos estacionados en veredas, bicisendas y senderos peatonales, en el marco del plan Montevideo más ágil, con el que el gobierno departamental busca mejorar la movilidad en la ciudad.

La medida llega tras una campaña informativa realizada desde el 15 de octubre por inspectores de tránsito, que recorrieron distintos barrios para concientizar a los conductores y explicar cómo se fiscalizará el cumplimiento de la normativa.

Multas desde este lunes: cuánto costarán y dónde se aplicarán Las sanciones tendrán un valor de tres unidades reajustables (UR), lo que equivale a $ 5.517. La Intendencia informó que la fiscalización será estricta en:

Veredas de menos de 5 metros de ancho , donde se verificará el cumplimiento total de la prohibición de estacionar.

Bicisendas y senderos peatonales , donde también quedará prohibido estacionar.

Sendas de acceso a garajes o estacionamientos, incluidas dentro de la normativa vigente. En el caso de veredas más anchas, la comuna pondrá énfasis en garantizar la libre circulación peatonal, controlando que se mantenga una distancia mínima de dos metros entre los vehículos estacionados y la línea de propiedad del padrón.

El argumento de la Intendencia Desde el gobierno departamental se recordó que usar veredas y sendas peatonales para estacionar genera problemas de seguridad vial, afecta la accesibilidad y compromete un uso equitativo del espacio público. La medida forma parte de un paquete más amplio de acciones que la Intendencia implementa para ordenar el tránsito y mejorar la movilidad urbana en Montevideo.