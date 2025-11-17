Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
algo de nubes
Martes:
Mín  16°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / FISCALIZACIÓN

Desde este lunes la IM aplicará multas a vehículos estacionados en veredas y bicisendas: cuánto costarán

La medida llega tras una campaña informativa realizada desde el 15 de octubre por inspectores de tránsito

17 de noviembre 2025 - 8:16hs
Auto en vereda

Auto en vereda

Inés Guimaraens

La Intendencia de Montevideo (IM) comenzará a aplicar multas desde este lunes 17 de noviembre a los vehículos estacionados en veredas, bicisendas y senderos peatonales, en el marco del plan Montevideo más ágil, con el que el gobierno departamental busca mejorar la movilidad en la ciudad.

La medida llega tras una campaña informativa realizada desde el 15 de octubre por inspectores de tránsito, que recorrieron distintos barrios para concientizar a los conductores y explicar cómo se fiscalizará el cumplimiento de la normativa.

Multas desde este lunes: cuánto costarán y dónde se aplicarán

Las sanciones tendrán un valor de tres unidades reajustables (UR), lo que equivale a $ 5.517. La Intendencia informó que la fiscalización será estricta en:

Más noticias
Evaluación de riesgos obligatoria para empleadas del hogar en España.
OFICIAL

Evaluación de riesgos obligatoria para empleadas del hogar en España: multas de hasta 49.000 euros y fallos en la web

Hinchas de Nacional en el partido contra Defensor Sporting
AUF

Los clubes siguen pagando por el comportamiento de sus hinchas: Nacional, Cerro Largo, Wanderers, River Plate y Defensor Sporting fueron multados

  • Veredas de menos de 5 metros de ancho, donde se verificará el cumplimiento total de la prohibición de estacionar.

  • Bicisendas y senderos peatonales, donde también quedará prohibido estacionar.

  • Sendas de acceso a garajes o estacionamientos, incluidas dentro de la normativa vigente.

En el caso de veredas más anchas, la comuna pondrá énfasis en garantizar la libre circulación peatonal, controlando que se mantenga una distancia mínima de dos metros entre los vehículos estacionados y la línea de propiedad del padrón.

El argumento de la Intendencia

Desde el gobierno departamental se recordó que usar veredas y sendas peatonales para estacionar genera problemas de seguridad vial, afecta la accesibilidad y compromete un uso equitativo del espacio público.

La medida forma parte de un paquete más amplio de acciones que la Intendencia implementa para ordenar el tránsito y mejorar la movilidad urbana en Montevideo.

Temas:

multas Intendencia de Montevideo estacionamiento

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández de Peñarol festeja su gol ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya
LIGA AUF URUGUAYA

Liverpool 1-2 Peñarol lo dio vuelta en el alargue, ganó la semifinal y jugará dos clásicos ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya

Alexander Freeman de Estados Unidos, pelea con jugadores de Paraguay en el escándalo del final del partido
AMISTOSO

El lío de proporciones que se armó tras el triunfo de Estados Unidos, rival de Uruguay el martes, ante Paraguay; mirá el video

César Montes encaró a Maximiliano Araújo en el partido de fecha FIFA entre México y Uruguay
AMISTOSO

César Montes, capitán de México, explicó por qué encaró a Maximiliano Araújo de Uruguay, y habló del penal que le cometió y de "las patadas, ese sello uruguayo"

Kevin Amaro de Liverpool marca a Eric Remedi de Peñarol por el Torneo Clausura
LIGA AUF URUGUAYA

¿A qué hora juegan hoy Liverpool vs Peñarol por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya y dónde verlo en vivo?

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos