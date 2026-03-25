Directora de Primaria no descarta posible traslado de maestra denunciada por maltratos en escuela de Colón

La directora de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi , se refirió al caso de la maestra de la Escuela Nº199 de Colón, denunciada por presuntos maltratos a niños de nivel inicial y aseguró que el organismo activó los protocolos correspondientes.

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“ Se está haciendo lo que indican los protocolos para dar las garantías necesarias a la funcionaria, a las familias, pero principalmente a los niños ”, afirmó la jerarca.

Según explicó, desde el inicio de la situación se dispusieron medidas preventivas mientras avanza la investigación interna. “ Desde el primer momento en que hubo alguna duda de conducta, de sospechas de cosas, lo que se hizo fue colocar allí una dupla pedagógica (con) la subdirectora o la directora (de la escuela) que están permanentemente con la maestra en tanto se recaban los datos necesarios para poder seguir adelante con lo que haya que hacer ”, señaló.

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Consultada sobre la posibilidad de que la docente sea trasladada, Salsamendi indicó que esa decisión dependerá de la evolución del caso.

“Podría ser, todo depende de cómo se desarrollen estos días, estamos cada minuto mirando qué pasa, qué llega, qué no llega en ese sentido”, sostuvo en declaraciones al programa Arriba Gente (Canal 10).

Respecto a posibles antecedentes, la directora de Primaria señaló que existió una situación previa.

“No puedo dar datos demasiado exhaustivos, sí sabemos que había alguna cosa en el 2024 que terminó en una observación verbal”, indicó.

En paralelo, el abogado de los padres denunciantes, Rodrigo Rey, anunció que en las próximas horas presentará una denuncia penal por el caso.