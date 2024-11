Dirigentes de la coalición reconocen la vitoria de Yamandú Orsi en el balotaje: "Al país lo que necesite, al gobierno lo que se merezca"

"La política es la democracia, esto es así", dijo tiempo después el líder del Partido Colorado Andrés Ojeda, luego de los resultados del balotaje. "Hay que tomarlo como lo que es: mañana empezamos a construir de vuelta. Mañana empieza el Uruguay de los próximos cinco años, obviamente no estamos contentos con el resultado ni era lo que esperábamos".

El precandidato colorado comentó en rueda de prensa que hubo "una charla entre los cinco" líderes de los partidos que integran la coalición antes de subir al escenario sobre "la solidez, la unidad y el futuro de la coalición". "Vamos a tener una oposición en coalición", aseguró Ojeda.

Además, el colorado consideró que "debería formarse una orgánica de coalición". "Ahora que ya no vamos a estar en el gobierno, que en el marco de la oposición empiece un funcionamiento orgánico de la coalición. Más allá de discusiones de partido o no partido, que serán para el futuro. Empecemos a pensar el futuro en clave de coalición. Los cinco estuvimos de acuerdo en eso. Lejos de estar derrotados, estamos más vigentes que nunca. No escapa que no es el resultado que buscábamos, pero acá nadie está derrotado", sostuvo.

El senador electo del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, tuiteó: "Al país lo que necesite, al gobierno lo que se merezca. Felicitaciones".

Felicitaciones — Sebastian Da Silva (@camboue) November 24, 2024

Por su parte, el senador electo por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, felicitó también en X a Orsi y al Frente Amplio.