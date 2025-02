"Durante 60 años toda la materia orgánica y toda la caca del Kennedy se iba para el humedal": Antía defendió pista de picadas

Antía explicó a los "10 o 12" vecinos que protestaban en el lugar y que –como parte de la protesta– impedían la entradas de los camiones al relleno de las piletas, que la pista no se está construyendo sobre el humedal.

MALDONADO "Cuando el Kennedy tiraba toda la materia fecal al arroyo no se preocupaba nadie": polémica en Maldonado por pista de picadas

Antía explicó que hace 70 años, (Domingo) Burgueño cerró el basural y este se usó para las piletas de las barométricas.

"Acá se depositaban miles de barométricas por día, miles de metros cúbicos de agua de barométrica por día, durante muchos años. De hecho, se inauguró la planta de OSE en el 2013 y nosotros en agosto del 2016, un mes después que entramos al gobierno, cerramos la descarga de plantas de las barométricas en las piletas porque estaba la OSE ya funcionando, para proteger el humedal".

"Todo eso fue un proceso de muchos años, nosotros no estamos atentando contra el humedal. Eso no es humedal. Hay todo un cerco de tierra que marca el borde y nosotros lo que estamos haciendo es rellenar las piletas adentro del cerco de tierra, no para el humedal", explicó el intendente.

"Eso se hace con el material que estamos sacando de los escombros del Kennedy, que durante 60 años toda la materia orgánica y toda la caca del Kennedy se iba para el humedal".

"Entonces ahí me hubiera gustado que todos los vecinos que hoy iban a protestar se hubieran movilizado, pero se movilizaron hoy que estamos limpiando el Kennedy", finalizó