El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea está en un "momento crítico", según el canciller Paganini

Advirtió, sin embargo, que el acuerdo que se podría conseguir en Montevideo sería sobre el texto, no sobre el acuerdo en sí. "No es a la firma del tratado que requiere una serie de procesos mayores. Pero estamos en un momento de cierta incertidumbre, porque estamos en las etapas finales de negociación y es el momento en que aparecen además los problemas y las voces opuestas al acuerdo en el mundo se pueden levantar", alertó.

Uno de los más firmes opositores a la firma de este acuerdo es Francia, donde agricultores organizaron protestas en contra del acuerdo. En la lista de detractores, sin embargo, también están los sectores agrícolas de Italia y Polonia.

La situación referida a Francia llevó en los últimos días al presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva a afirmar que los franceses no tendrían el poder suficiente para frenar el acuerdo. "Si los franceses no quieren el acuerdo, ellos no deciden más nada, quien decide es la Comisión Europea", dijo Lula durante un foro sobre industria en Brasilia.

La flexibilización del Mercosur

El canciller Paganini también se refirió a otros temas que estarán sobre la mesa en la cumbre de fines de esta semana, a la que vendrán los presidentes Javier Milei (Argentina), Da Silva (Brasil) y también Santiago Peña (Paraguay).

Uruguay, que dejará la presidencia pro témpore del bloque después de seis meses, estará representado por Luis Lacalle Pou pero también por el presidente electo Yamandú Orsi, a quien el saliente invitó a asistir.

Para Paganini, el bloque está "efervescente en términos de discusión sobre cómo mejorar la agenda externa, sobre todo".

"Está la negociación con la Unión Europea en pleno, está la discusión que impulsó Uruguay y que Argentina ahora acompaña sobre la flexibilización del Mercosur, así que tenemos una serie de relevantes discusiones sobre la mesa que tienen que ver con posicionar el bloque para que sea una mejor plataforma de salida al mundo", afirmó.