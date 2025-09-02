Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
muy nuboso
Jueves:
Mín 
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / VACA MUERTA

El Gobierno de Orsi planea proponer un gasoducto a través de Uruguay para transportar gas de Argentina a Brasil

En una entrevista con Bloomberg News, la ministra de Industria contó que Uruguay podría utilizar parte del gas para impulsar su industria

2 de septiembre 2025 - 23:08hs
Vaca Muerta
Vaca Muerta Télam

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, afirmó que Uruguay planea presentar una propuesta para un gasoducto que conectaría el yacimiento de Vaca Muerta en Argentina con Brasil, pasando por territorio uruguayo.

El gobierno de Yamandú Orsi planea proponer la construcción de este gasoducto a inversionistas y gobiernos vecinos, contó la ministra en una entrevista para Bloomberg News.

Este ministerio presentó recientemente a Orsi un informe que incluye una posible ruta para el gasoducto y la demanda de gas, el cual guiará las negociaciones. El objetivo es iniciar la construcción en 2030, año en Orsi dejará la Presidencia de la República.

Más noticias
mas vaca muerta, menos soja: horacio marin planea desprenderse del control operativo de ypf agro
Seminario en la Rural

Más Vaca Muerta, menos soja: Horacio Marín planea desprenderse del control operativo de YPF Agro

la primera inversion privada en infraestructura de gas: una apuesta clave para vaca muerta
Gasoducto

La primera inversión privada en infraestructura de gas: una apuesta clave para Vaca Muerta

“Este fue uno de los temas que el presidente Orsi abordó el mismo mes en que inició su mandato”, declaró Cardona en una entrevista en Montevideo en marzo.

La ministra también dijo que la estabilidad política de Uruguay, su proximidad a Brasil y los gasoductos existentes que conectan con Argentina convierten al país en una opción atractiva que complementaría otras propuestas.

Cardona también visitó Vaca Muerta a principios de este año para evaluar el interés en el proyecto.

Entre las opciones competitivas se incluyen la modernización de un gasoducto existente que atraviesa Bolivia o la construcción de un gasoducto directamente a Brasil o a través de Paraguay. El país guaraní y Argentina habían firmado un memorando de entendimiento para evaluar esta propuesta en julio, agrega la nota de Bloomberg.

Según recogió el citado medio, Cardona aseguró que Uruguay podría utilizar parte del gas de un posible gasoducto para impulsar su industria.

La riqueza gasífera de Argentina "será suficiente para abastecer a otros países. Hay que pensar con tiempo para que, si eso ocurre, Uruguay también pueda beneficiarse", sentenció la ministra.

Temas:

Yamandú Orsi Vaca Muerta Argentina Brasil Fernanda Cardona

Seguí leyendo

Las más leídas

Metsul anuncia la primera masa de aire frío de la primavera: Uruguay se prepara para descenso brusco de temperaturas
FRÍO

Metsul anuncia la primera masa de aire frío de la primavera: Uruguay se prepara para "descenso brusco" de temperaturas

Un hombre murió tras choque múltiple entre ómnibus, camioneta y dos camiones en Ruta 8: dos personas siguen graves
LAVALLEJA

Un hombre murió tras choque múltiple entre ómnibus, camioneta y dos camiones en Ruta 8: dos personas siguen graves

Uruguay - Perú se verá por televisión abierta
TELEVISIÓN

El partido de Uruguay ante Perú por Eliminatorias se verá por televisión abierta

Hinchas de Uruguay con bandera de Marcelo Bielsa
ELIMINATORIAS

AUF regala entradas para el partido Uruguay vs Perú; mirá cuántos boletos se han vendido para el último partido de la selección en el Centenario por las Eliminatorias

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos