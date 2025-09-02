El Gobierno de Orsi planea proponer un gasoducto a través de Uruguay para transportar gas de Argentina a Brasil

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona , afirmó que Uruguay planea presentar una propuesta para un gasoducto que conectaría el yacimiento de Vaca Muerta en Argentina con Brasil , pasando por territorio uruguayo .

El gobierno de Yamandú Orsi planea proponer la construcción de este gasoducto a inversionistas y gobiernos vecinos , contó la ministra en una entrevista para Bloomberg News.

Este ministerio presentó recientemente a Orsi un informe que incluye una posible ruta para el gasoducto y la demanda de gas, el cual guiará las negociaciones. El objetivo es iniciar la construcción en 2030 , año en Orsi dejará la Presidencia de la República.

Gasoducto La primera inversión privada en infraestructura de gas: una apuesta clave para Vaca Muerta

Seminario en la Rural Más Vaca Muerta, menos soja: Horacio Marín planea desprenderse del control operativo de YPF Agro

“Este fue uno de los temas que el presidente Orsi abordó el mismo mes en que inició su mandato ”, declaró Cardona en una entrevista en Montevideo en marzo.

La ministra también dijo que la estabilidad política de Uruguay, su proximidad a Brasil y los gasoductos existentes que conectan con Argentina convierten al país en una opción atractiva que complementaría otras propuestas.

Cardona también visitó Vaca Muerta a principios de este año para evaluar el interés en el proyecto.

Entre las opciones competitivas se incluyen la modernización de un gasoducto existente que atraviesa Bolivia o la construcción de un gasoducto directamente a Brasil o a través de Paraguay. El país guaraní y Argentina habían firmado un memorando de entendimiento para evaluar esta propuesta en julio, agrega la nota de Bloomberg.

Según recogió el citado medio, Cardona aseguró que Uruguay podría utilizar parte del gas de un posible gasoducto para impulsar su industria.

La riqueza gasífera de Argentina "será suficiente para abastecer a otros países. Hay que pensar con tiempo para que, si eso ocurre, Uruguay también pueda beneficiarse", sentenció la ministra.