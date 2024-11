Alerta por falsa entrevista a Azucena Arbeleche llamando a invertir: presentaron denuncia penal

En su comunicado, el MEF dejó claro que la entrevista no fue realizada por la ministra ni por ningún representante oficial del ministerio, y que el contenido carece de veracidad.

Acciones legales y recomendaciones

El MEF informó que puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de tomar las acciones legales correspondientes contra los responsables de la creación y difusión de este contenido falso. Asimismo, el Ministerio insta a la población a estar alerta frente a cualquier propuesta de inversión que involucre la solicitud de datos sensibles, como contraseñas, números de cuentas bancarias o información personal.

El comunicado también enfatiza que las autoridades del MEF no promueven ni recomiendan mecanismos de inversión, en particular aquellos que no están regulados o que no ofrecen garantías legales. En este sentido, el Ministerio recuerda que todas las recomendaciones oficiales relacionadas con el ámbito financiero y las inversiones se realizan exclusivamente a través de los canales institucionales.