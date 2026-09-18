El negocio del internet al hogar: la amplia hegemonía de Antel y los servicios que suman Starlink y los cables de TV desde 2024

Lento pero constante, los nuevos jugadores del negocio del internet al hogar ganan terreno, pero sin mover la aguja en un mercado ampliamente dominado por Antel y codiciado por sus competidores de la telefonía móvil.

Los uruguayos consumen cada vez más datos y cada vez menos hogares ven televisión por cable , pero los servicios de banda ancha fija que ofrecen los cableros aumentan de forma sostenida.

"El cable ha renacido", afirmó de hecho este jueves el presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, Washington Melo, al defender la nueva redacción de la Ley de Medios del 2023 que a su entender ofreció una nueva oportunidad para un sector que viene en caída.

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Esta tecnología de acceso a internet –habilitada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou con la licencia clase “B” concedida a cableoperadores– alcanzó los 14.606 servicios el último semestre , de acuerdo a los datos actualizados de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec). Eso representa el 1,2% del mercado total , su máximo registro hasta ahora y con aumentos de servicios que son significativos para su proporción.

La fibra mediante cableoperadores suma alrededor de 5 mil servicios nuevos cada semestre desde su primera aparición en los registros de la Ursec a mediados del año pasado. Son 44 actualmente los cables con licencia para brindar internet.

Similar proceso recorre Starlink desde 2024, el servicio de internet al hogar vía satelital. El proyecto de la compañía SpaceX, fundada por el magnate Elon Musk, crece todos los meses y aumenta –aunque en decimales– su participación en el mercado de la banda ancha y llegó por primera vez al 1,1% de la torta, con 13.146 servicios conectados al cierre de junio.

Cada seis meses y desde su primera aparición en los registros oficiales en junio de 2024, Starlink viene sumando alrededor de 3 mil nuevos servicios.

“Internet rápido y asequible para el hogar, disponible en todas partes”, ofrece en sus publicidades Starlink, que fue autorizada a operar durante el anterior gobierno y que suele vender como ventaja la conexión a internet en el campo o puntos del país sin fibra óptica.

Starlink

También Amazon tiene licencia para brindar internet satelital, pero aún no ha comenzado a operar. La compañía anunció a fines del año pasado su producto Amazon LEO que en Uruguay sería comercializado a través de DirecTV, aunque de momento no han habido novedades.

El predominio de Antel

Aunque las autoridades no pierden de vista el lento pero sostenido crecimiento de Starlink y de los cableoperadores, el predominio de Antel en la banda ancha al hogar sigue fuera de cualquier duda.

Con más de un millón de servicios, la conexión por fibra óptica de la empresa pública tiene el 92,8% del mercado, más otro 3,7% de servicios de internet inalámbrico. Es el porcentaje más bajo que ha tenido hasta ahora la empresa pública, que de 2024 para atrás tenía el 99% del mercado, pero lo cierto es que aún preserva casi la totalidad de la torta y también crece en servicios prestados.

En una entrevista con El Observador semanas atrás, el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, reconoció que los números de los nuevos jugadores del mercado “forman parte de la novedad de la competencia”. “Hoy creemos que tener tecnología de ese tipo en lugares donde llega la fibra no parece razonable. (...) Parte de los desafíos a futuro es mejorar la conectividad, ya no solo donde están las personas, sino también donde se van instalando nuevas tecnologías en el sector productivo.

Además, Antel se mantiene como el principal operador de telefonía móvil del país por encima de Claro y Tigo. Ambas compañías privadas manifiestan desde el gobierno pasado su intención de ingresar al negocio de la transmisión de datos.

También procuran entrar en ese mercado DirecTV y Telecom. Sin embargo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) ya falló contra la primera a principios de año por considerar que los cables satelitales no están comprendidos en la Ley de Medios para acceder a las llamadas licencias "Clase B" para prestar servicios de banda ancha y acceso a internet.

Los datos fueron adelantados este miércoles por el jefe del Departamento de Regulación e Investigación Económica de la Ursec, Diego Larriera, en un evento en la Facultad de Información y Comunicación al que asistió El Observador.