Embajada de Estados Unidos en Uruguay anuncia afectación de servicio debido a interrupción de asignaciones presupuestales

La Embajada de los Estados Unidos en Uruguay informó que, debido a la interrupción de las asignaciones presupuestarias, no se realizarán actualizaciones periódicas en sus plataformas oficiales hasta que se reanuden completamente las operaciones.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Esta medida afecta principalmente las actualizaciones regulares de la cuenta oficial, aunque la información urgente sobre seguridad y protección seguirá siendo compartida en caso de necesidad.

A pesar de esta suspensión, la Embajada garantizó que los servicios programados de pasaportes y visados continuarán durante la interrupción, siempre que las circunstancias lo permitan. De esta forma, los trámites relacionados con la obtención de documentos seguirán operativos, aunque no se brindarán actualizaciones regulares sobre su estado en las redes sociales de la Embajada.

Para obtener más información sobre los servicios disponibles y el estado de las operaciones, la Embajada recomienda a los ciudadanos interesados que consulten su página web oficial.

Esta interrupción de servicios se produce en el marco de la actual situación financiera de las asignaciones presupuestarias en Estados Unidos, que afecta a las operaciones de varias instituciones diplomáticas. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/usembassyMVD/status/1973390609848131766&partner=&hide_thread=false Debido a la interrupción de las asignaciones presupuestarias, esta cuenta no se actualizará periódicamente hasta que se reanuden plenamente las operaciones, con la excepción de la información urgente sobre seguridad y protección.



En este momento, los servicios programados de… pic.twitter.com/ZUXLv8y8GT — U.S. Embassy Uruguay (@usembassyMVD) October 1, 2025