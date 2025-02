Yamandú Orsi fue homenajeado por su trayectoria como intendente de Canelones: "La tarea todavía no está cumplida"

Este miércoles el gobierno departamental de Canelones realizó un acto de reconocimiento a Yamandú Orsi , presidente electo de la República y exintendente del departamento, quien aprovechó la oportunidad para señalar que mientras haya gente que no tiene satisfechas sus necesidades básicas , " la tarea todavía no está cumplida".

Embed - Acto de Reconocimiento al ex intendente y presidente electo de la Republica , Prof. Yamandú Orsi

Sobre el inicio del evento, la Intendencia de Canelones emitió un emotivo video repasando la trayectoria de Orsi en la comuna, desde que asumió como Secretario General en 2005.

La oratoria la empezó el presidente de la Junta Departamental, Daniel Pereira, quien resaltó que representa un "gran honor", homenajear a una persona con 20 años de trayectoria dentro de la Intendencia de Canelones.

En este sentido, Pereira señaló que la placa que le entregarán a Orsi fue "votada en el legislativo departamental por los tres partidos que la componen: Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado".

Quien tomó después la palabra fue el candidato a intendente y actual secretario general de la Intendencia de Canelones, Francisco Legnani.

"Sacamos un presidente desde la gestión de Canelones, con un 65% de aprobación, después de haber gestionado un departamento complejo como lo es Canelones", remarcó el dirigente y añadió que es "realmente meritorio" lo que logró.

Finalmente, la última en hablar en la comuna fue la intendente interina, Gabriela Garrido, que aseguró que el gobierno de Orsi será uno "para recordar".

"Tuvimos a Tabaré (Vázquez), al 'Pepe' Mujica, tuvimos figuras como las de Danilo Astori y necesitábamos una figura de recambio que fuera capaz de sintetizar todas estas historias y Yamandú [Orsi], lo es", aseveró.

Tras esto, la intendente interina, junto al intendente Marcelo Metediera -que para esta fecha estaba de licencia- le entregaron una placa reconocimiento por su trabajo en Canelones.

Por su parte, Francisco Legnani le hizo entrega a Orsi de la bandera del departamento como regalo.

Finalizado esto, el equipo Darling Atlético Club nombró a Orsi presidente honorario y le obsequió una camiseta con el número 10.

Luego de esta ceremonia de entrega de premios y nombramientos, quien tomó la palabra fue el presidente electo, Yamandú Orsi, que subrayó que "nunca debemos dejar de ver de donde venimos y con quienes aprendimos".

"Me cuesta mucho esto del aplauso, del agradecimiento o del reconocimiento. Siento que esto es un homenaje que nos tenemos que hacer entre todos", afirmó Orsi.

"Esto es una construcción colectiva, pero hay referentes que te indican el camino. Lo digo una y mil veces, lo que pude hacer en Canelones fue porque Marcos (Carámbula) fue el que me enseñó cuál era el camino y me lo sigue enseñando", dijo el próximo mandatario.

"Con Marcos entendí que el contacto es siempre con la gente y que la gente necesita esa conexión, de cariño y de sentir con el otro", añadió.

"Cuándo aparece la opción de que la gente vote a alguien que no es de la capital, que sea del interior, creo que ahí hay un avance en el valor que tienen los gobiernos departamentales y el valor que tiene la acción de la gestión departamental a la hora de cambiarle los destinos a la gente", continuó, por otro lado, Orsi.

"Si pudimos concretar cosas y si eso me colocó en un nivel de visualización nacional que me permite estar donde estoy, es porque armamos equipos potentes", dijo el presidente electo y cerró subrayando que mientras haya gente que no tiene satisfechas sus necesidades mínimas, "la tarea todavía no está cumplida".