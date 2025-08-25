Dólar
FLORIDA

"Era nuestro gran sueño": una mujer le prometió a Orsi que su hijo se llamaría igual que él y meses después se lo presentó

Cuando la joven estaba embarazada faltaban días para el balotaje. Por complicaciones en la salud del menor, el encuentro no se pudo dar antes

25 de agosto 2025 - 14:33hs
Yamandú Orsi conoció a su tocayo en Florida

Yamandú Orsi conoció a su tocayo en Florida

El presidente de la República, Yamandú Orsi, conoció este lunes en Florida al bebé de ocho meses que lleva su nombre; la madre del niño le había prometido al por entonces candidato presidencial que su hijo se llamaría como él.

Días antes del balotaje de noviembre en que Orsi fue electo presidente, el candidato se cruzó en Florida con una mujer embarazada que le hizo esta promesa.

Este lunes, de vuelta en Florida por el acto de la Declaratoria de la Independencia, Orsi se reencontró nuevamente con la joven pareja y esta vez cargó en sus brazos a su tocayo.

La madre contó que Orsi los había llamado cuando nació su hijo, pero por complicaciones de salud del bebé no se lo habían podido presentar al presidente.

"Cuando nació estuvo muy delicado", dijo la madre entrevistada por Telemundo de Canal 12. Este lunes en Florida se concretó una de las grandes aspiraciones de la familia. "Nuestro gran sueño es que (Orsi) lo conociera", agregó la madre.

Embed - Yamandu Orsi on Instagram: "La vida tiene estas cosas hermosas, cuando conocí a esta joven pareja, en plena campaña, y me contaron que su hijo se llamaría Noa Yamandú. Hoy, ocho meses después, lo veo en mis brazos, y me recuerda por qué trabajamos cada día por un Uruguay con oportunidades para todos y todas."
View this post on Instagram

A post shared by Yamandu Orsi (@orsi.yamandu)

Una de las razones por las que optaron por el nombre de Yamandú, fueron las explicaciones que dio el hoy presidente sobre el origen de su denominación.

"Decía que venía del guaraní y que significaba 'el protector o el que da vida' y me gustó", recordó la madre.

El bebé en cuestión lleva como primer nombre Nova y de segundo el del presidente de la República. El padre del niño, que estaba junto a la mujer y cargando a su hijo también fue consultado por estos nombres.

"Sí, no elegí mucho. Pero nos pusimos de acuerdo entre todos", sentenció el joven.

