Intendencia prepara "una obra importante" para solucionar el tramo de la Rambla de Punta Gorda donde hay accidentes

Después del accidente de este viernes en la Rambla de Punta Gorda, donde murieron dos personas, la Intendencia de Montevideo prepara "una obra importante" que le cambie "el perfil" a ese tramo donde han habido varios siniestros, informó Subrayado y confirmó El Observador con el director de Movilidad de la comuna, Germán Benítez.

Al accidente de este viernes, en la Rambla y José Cúneo Perinetti, se suma otro sucedido la semana anterior prácticamente en el mismo lugar . Aunque aquel no fue fatal (si bien hubo tres mujeres heridas), una mujer había muerto en la misma curva durante un accidente de agosto.

Benítez recordó que la Rambla se hizo con un perfil "de paseo público" , pero que como ha ido variando su uso, algunos tramos se han tenido que readaptar. "Entonces, en ese pedazo lo que se combina es el perfil de paseo público de la Rambla con que muchas veces esa curva se toma a una velocidad excesiva", explicó.

FERIA DEL LIBRO Montevideo explota de literatura: lo que no te podés perder de la Feria del Libro de Montevideo

TRÁNSITO Tras accidente en la Rambla de Punta Gorda, la Intendencia de Montevideo colocará un radar de velocidad para evitar siniestros en la zona

"Si tú esa curva la tomás a 60 km por hora, que es el límite o menos, no tenés problema, pero si la tomás a una velocidad mayor tenés una probabilidad de riesgo importante", afirmó. El director de Movilidad agregó que en el caso del accidente de este viernes, se sumó el factor climático: "con terreno resbaladizo o con lluvia se reduce la adherencia de los neumáticos a la calle".

El accidente se produjo cuando una camioneta que iba hacia el este se cruzó de senda e impactó contra un auto que iba en sentido contrario, según se ve en imágenes de una cámara de seguridad difundidas por Telemundo (canal 12).

"Estamos armando el proyecto para cambiarle el perfil a esa parte", sostuvo Benítez, un economista que está realizando una maestría sobre el transporte público de Montevideo.

Indicó que se trata de un tramo de 400 metros donde se deberá trabajar en los dos lados de la Rambla.

"Hay que reconfigurar desagües. Hay que levantar unos centímetros la vereda, porque se hace un cambio de pendiente. Hay que apuntalar el muro de contención", detalló.

"Es una obra importante, pero la estamos armando. Se va a licitar a la brevedad, apenas esté pronto", dijo Benítez, que espera lanzar la licitación antes de fin de año.

"Entiendo que es una obra que vamos a estar ejecutando el año que viene", sostuvo.

Por otra parte, allí también se colocará un radar de velocidad, como anunció el propio intendente Mario Bergara.

La cámara de radar obligará "a los automóviles a reducir sustantivamente la velocidad" en esa zona que ha tenido un "número importante de siniestros de tránsito en los últimos años", dijo este viernes el intendente.