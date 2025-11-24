Este lunes será la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por el caso Danza

Este lunes a las 10:00 la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, enfrenta una interpelación en la Cámara de Diputados convocada por el legislador del Partido Independiente, Gerardo Sotelo . La citación surge a raíz del dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre la presunta incompatibilidad del presidente de ASSE, Álvaro Danza , con sus funciones en el sector privado y académico .

Sotelo, quien lidera la interpelación, sostuvo anteriormente que "lo más grave de la situación que se ha generado en torno a Danza es la inconstitucionalidad, la violación de la ley porque tiene una serie de vínculos que la Constitución y la ley prohíben claramente". El legislador cuestiona que Danza, además de presidir ASSE, mantuviera vínculos con mutualistas privadas y con la Facultad de Medicina, situación que, a su juicio, contraviene los marcos normativos.

En respuesta a la polémica, la ministra Lustemberg brindó una conferencia de prensa el jueves 6 de noviembre, en la que defendió la actuación de Danza y anunció que “decidí y le propuse a Danza que durante su mandato suspenda sus actividades privadas y se dedique a la conducción del prestador público, más allá de que la ley no le exige la exclusividad”.

Lustemberg subrayó que “el informe confirma lo que veníamos sosteniendo, que no existe, y esto quiero ser clara, que no existe incompatibilidad y que el Dr. Álvaro Danza ha actuado en pleno cumplimiento de las normas”.

También señaló que Danza asumió la presidencia de ASSE con transparencia y con la venia del Senado: "Su actuación ha sido siempre clara, responsable, y siempre dentro de los marcos legales". Según la ministra, el presidente de ASSE presentó su declaración jurada ante Jutep "sin omitir ningún dato".

En relación con las críticas públicas, Lustemberg lamentó que se haya producido una “mediatización excesiva y personalizada” del tema.

Dictámenes opuestos: Jutep divide opiniones

El Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública resolvió que no existe incompatibilidad entre los cargos que desempeña Danza. El fallo indica textualmente:

“No existe incompatibilidad entre el ejercicio de la presidencia de ASSE y el desempeño en cargos docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, así como en funciones profesionales en las Instituciones de Asistencia Médica Colectivas del sector privado señaladas en el cuerpo de la presente resolución”.

Sin embargo, un informe posterior de la Asesoría Letrada de la misma Jutep presentó una visión opuesta. Según ese análisis, "se desprende la existencia de incompatibilidades e irregularidades" en la acumulación de funciones de Danza, particularmente por su actividad médica en mutualistas privadas y su rol docente.

El documento técnico concluyó que hay una “incompatibilidad del cargo del presidente del directorio de ASSE con su actividad en instituciones médicas privadas (Médica Uruguaya, Asociación Española y CAMS de Soriano)”, señalando que estas instituciones forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, con el cual ASSE mantiene vínculos contractuales según lo definido por la normativa vigente.