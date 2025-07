Exministro de Transporte advierte por situación de paralización en la obra pública: "Están mandando gente al seguro de paro"

"Nosotros estábamos presionando a la empresa, tenía que haberla iniciado en febrero, no entiendo por qué no ha empezado" , dijo y añadió que como este caso hay "otras obras" en la misma situación.

"Atrás de cada una de esas obras hay mucha gente trabajando", destacó el político blanco.

"Me llama la atención, no sé si están con alguna dificultad que desconozco, pero lo que sí me preocupa es que hoy esa paralización está llevando a que muchas empresas estén mandando gente al seguro de paro en la construcción vial, donde hay trabajo firmado", dijo.

En este sentido, aseguró que le transmitió esta preocupación al ministro de Economía, Gabriel Oddone, quien "tomó nota" y quizás haya "alguna novedad" en el futuro.

Según Falero, todas las obras forman parte del volumen de financiamiento -de unos U$S 900 millones- que tenían habilitado para trabajar durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.