"Fue lamentable" y "la mayoría define": congreso de Cabildo Abierto profundizó diferencias internas

"Las distintas agrupaciones tenían su impronta. Creo que todo el mundo habló. Ya estaba previsto que iba a haber una candidatura alternativa a la de Lorena. Creo que es propio de un partido que permite que haya distintas opciones. La mayoría de votos define y eso ocurrió hoy", dijo Manini tras el congreso minimizando las diferencias internas.

20240728 Congreso de Cabildo Abierto en el que se proclamó a Lorena Quintana como compañera de fórmula de Manini Ríos Congreso de Cabildo Abierto en el que se proclamó a Lorena Quintana como compañera de fórmula de Manini Ríos Foto: Inés Guimaraens

Pero más allá de las diferencias a la hora de elegir a la candidata a vice, las principales discusiones vinieron al votar a las nuevas autoridades partidarias. El presidente, vicepresidente y los siete vocales (con sus respectivos suplentes) que integran la Junta Nacional de Cabildo Abierto fueron electos este domingo sin los votos del sector de Radaelli porque en el Espacio de los Pueblos Libres entienden que se violaron los estatutos partidarios al elegir a cinco representantes que no son convencionales.

El problema fue que, tal como informaron La Diaria y El País, en mayo de 2022 en un congreso en Las Piedras Cabildo Abierto aprobó los nuevos estatutos que establecían esa condición. Sin embargo, ese nuevo estatuto no fue presentado ante la Corte Electoral hasta hace cinco días por lo que Manini y el resto de los sectores entendían que todavía regía el reglamento anterior.

“Fue lamentable. Desconocieron la voluntad de un congreso de 2022 por un tema administrativo”, dijo a El Observador Eduardo Radaelli.

Silvana Pérez Bonavita, Rodrigo Albernaz, Dugal Cabrera y Cecilia Eguiluz, que fueron electos este domingo como vocales, e Ignacio Curbelo, que fue votado como vicepresidente, no son convencionales del partido. En algunos casos, como el de Pérez Bonavita y Albernaz, tiene que ver con que no fueron en listas cabildantes en las internas pensando en las elecciones departamentales de mayo de 2025 donde competirán dentro de la Coalición Republicana. Si integraban listas de Cabildo no podían ser parte del nóvel partido el próximo año.

El sector de Radaelli presentó una moción por este tema pero no tuvo el respaldo necesario y tras un cuarto intermedio en el que se reunió la Junta Nacional que en ese momento estaba en funciones se decidió seguir adelante. Eso llevó a que el Espacio de los Pueblos Libres no se levantara de las gradas para votar –fue mediante voto secreto– y que pese a que había una sola lista hubo cerca de 40 votos en blanco. Fueron 238 votos a favor de los nuevos integrantes.

“Nadie controló nada. Nadie controló qué convencionales votaban. Podían votar, volver a sentarse, agarrar otro sobre e ir a votar de nuevo”, cuestionó Radaelli que integra la lista que finalmente fue la ganadora y, por lo tanto, integra la nueva Junta Nacional.

En medio de toda esta discusión, Guillermo Domenech –autodefinido “maninista” y líder de la Columna Lealtad y Unidad– se puso a arengar cual hincha de fútbol a los convencionales de su sector y, según contaron varios participantes, desde la tribuna del Club Welcome, donde se celebró el congreso, voló una botella de plástico hacia el senador pero no le impactó.

“Me dicen que me tiraron una botella de plástico. Siempre hay alguna persona apasionada que no se sabe controlar. Pero no fue nada grave”, dijo Domenech en rueda de prensa y apuntó al sector de los Pueblos Libres: “Hay que saber perder”.

El sector liderado por Radaelli –y que también integra el ministro de Vivienda Raúl Lozano– está analizando los pasos a seguir y evalúan tomar alguna medida aunque todavía no está claro qué pueden hacer.

El otro punto de discordia fue la aprobación del programa. Coordinado por Marcos Methol y presentado en sociedad en la última semana, el programa fue aprobado nuevamente sin los votos del sector de Radaelli. “Ninguno de los 500 convencionales leyó el programa entero. Nos lo entregaron 48 horas antes. Es un tema de seriedad, de no tomarle el pelo a la gente”, cuestionó.