Funcionarios de la salud rechazan resolución de Caja de Profesionales por cobro de timbres vinculados a la atención médica

La Federación Uruguaya de la Salud ( FUS ), en conjunto con las organizaciones de usuarios que integran la Junta Nacional de Salud ( Junasa ) y el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ), manifestaron su "firme rechazo" a la resolución de la Caja de Profesionales por la cual dispuso la aplicación del timbre profesional sobre los informes emitidos por profesionales vinculados a consultas médicas y demás prestaciones asistenciales.

"El intento de gravar las historias clínicas y los registros asistenciales responde a una lógica meramente recaudatoria, orientada a paliar problemas de financiamiento que son consecuencia de años de déficit producto de la mala gestión de la propia institución. No resulta aceptable que las dificultades económicas de la Caja se pretendan resolver trasladando nuevos costos al sistema de salud y, en definitiva, a la población ", cuestionaron en un escrito al que tuvo acceso El Observador.

"Las historias clínicas y los registros asistenciales son herramientas indispensables para garantizar la calidad y seguridad de la atención médica. No constituyen documentos emitidos con fines comerciales, administrativos o mercantiles, sino que forman parte esencial del acto asistencial y de las obligaciones profesionales inherentes a la atención de la salud ", agregaron.

De acuerdo a estos, la "norma legal invocada" lo que pretende es "extender artificialmente" el alcance de la ley mediante una "interpretación administrativa abusiva, que distorsiona su espíritu, desborda los límites de su finalidad original y transforma herramientas indispensables para la asistencia sanitaria en mecanismos de recaudación ".

Además, expresan, esta medida implicaría para la gente un "aumento indirecto de los costos de acceso a la atención médica", ya que "afecta" las "consultas de policlínica, puerta de urgencia y emergencia, así como exámenes y análisis clínicos".

"Esto se traduciría en un incremento de las tasas moderadoras y, en consecuencia, en mayores barreras económicas para el acceso a los servicios de salud, especialmente para personas con patologías crónicas, adultos mayores y sectores de menores ingresos que requieren atención frecuente", señalaron.

"Los firmantes agotaremos todas las instancias necesarias para evitar que este intento de menoscabar al sistema prospere, ya que la resolución planteada por la Caja de Profesionales Universitarios constituye un ataque directo a los principios que dieron origen al Sistema Nacional Integrado de Salud. Ante esta situación reclamamos del Poder Ejecutivo la convocatoria a un diálogo nacional en salud que reúna a todos los actores del sector para defender, fortalecer y proyectar un sistema de salud sostenible, equitativo y de calidad para todo el pueblo uruguayo", agregaron para cerrar.