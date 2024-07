Furia, caídos y un pedido de crédito: la semana de los blancos asimilando la arriesgada decisión de Delgado con Ripoll

Miércoles 26 a la noche. Frío intenso en pleno Pocitos. Varios dirigentes blancos hablan en ronda antes de escuchar el cierre de campaña de Álvaro Delgado . Están seguros que ganan la interna, pero no se ponen de acuerdo con la distancia . Destacan la paz interna , la estabilidad y enuncian alguna mueca de preocupación para cumplir uno de los objetivos del candidato: seguir siendo los más votados en las internas.

Domingo 30 a la madrugada. Frío intenso en la Ciudad Vieja. Las conversaciones breves se suceden. Algunos dan ánimo, defienden la jugada arriesgada del candidato pero la mayoría está preocupada. Hay tristeza y algo de rabia. Saben que el objetivo no se cumplió (el FA les sacó 90 mil votos), algunos están enfurecidos y muchísimos sorprendidos con el “acto de fe” de Delgado. Tratan de asimilar el “cambio de paradigma” y dicen –sienten– que no fueron preparados para comprender el riesgo asumido. Es tarde, ya la madrugada, y el calor que se vivió en la Huella de Seregni y la casa del Partido Colorado no llegó.