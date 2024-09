Gabriela Fossati celebró que justicia otorgara libertad anticipada a Alejandro Astesiano y criticó a Fiscalía por oponerse

Además, Fossati criticó que la fiscal de Florida que actuó sobre la libertad anticipada del excustodio, Daniela Revello, se haya opuesto a la decisión judicial (aunque todavía no se resolvió la apelación). "Implica saltarse todas las herramientas que se manejan para rehabilitar a las personas" , criticó la exfiscal en una entrevista con el programa Arriba Gente (Canal 10).

Gabriela Fossati fue presentada en el Partido Colorado y disparó contra el Partido Nacional: "No puedo participar en un espacio que viró hacia la izquierda"

Exfiscal Fossati habló sobre su llegada al Partido Colorado: "Mi lucha es para que no vuelva el FA"

Fiscalía se encuentra dentro del plazo de seis días hábiles para apelar la decisión judicial. El abogado de Astesiano, Ignacio Durán , indicó a El Observador que el organismo no presentó todavía una apelación , para lo que tiene plazo hasta este viernes.

La exfiscal dijo que ella influyó en la decisión de que Astesiano fuera trasladado a la cárcel de Florida, luego de firmar un acuerdo abreviado con su defensa para que sea condenado a cuatro años y medio de prisión por los delitos de conjunción del interés personal y del público, asociación para delinquir, revelación de secreto y tráfico de influencias.

Durante su paso por el penal de Punta de Rieles, Fossati indicó que al excustodio "se lo había aislado y no se lo dejaba estudiar ni trabajar".

"Él me llamó y estaba desesperado", recordó, y afirmó que en esa llamada notó que "venía deteriorándose en su situación de salud mental" y que "era absolutamente legítimo su reclamo de poder trabajar y estudiar".

"Fui yo la que me moví, toqué todas las puertas necesarias para que él pudiera ir a la cárcel de Florida a trabajar y a estudiar. Siempre que fui fiscal, cuando una persona que había sido remitida a la cárcel por pedido mío, me preocupé de la situación. No es algo excepcional", remarcó Fossati.

Por otra parte, la política desacreditó la versión de Astesiano que indica que fue presionado por Fossati para firmar el acuerdo abreviado, amenazándolo con que podía "perder a la familia", según declaró su exabogado Marcos Prieto.

"Lo que él dice es absolutamente absurdo. Lo que él maneja es que yo le habría expresado que si íbamos a juicio se iban a conocer cosas, pero eso ya estaba todo filtrado", sentenció Fossati.