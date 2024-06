Gandini apuntó a la defensa de Gustavo Penadés por la filtración de chats con Iturralde

Gandini aseguró que de los chats que se filtraron, donde Iturralde calificaba a la fiscal del caso, Alicia Ghione , como de "total confianza" y "nuestra" , Penadés no es perjudicado.

" Todo lo que dice Penadés es 'Oka', 'Perfecto', 'Me parece bien'. .. Cuando publican esto a Penadés no lo complica ", expresó.

Por el contrario, opinó que "surge la eventualidad de una complicidad o falta de profesionalismo de Ghione porque es 'nuestra'".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JorgeBalmelli/status/1798386764106916301&partner=&hide_thread=false ¿Quién filtró los chats de Iturralde con Penadés y por qué?@jorgegandini no cree que se filtraron de Fiscalía y apuntó contra la defensa. “Me parece que pudieron estar apuntando a mover a la fiscal”. Ghione actuó bien pero los chats “la complican mal” y “la ponen en la mira”. pic.twitter.com/c7xrJeRMzV — (@JorgeBalmelli) June 5, 2024

"El partido fue perjudicado como efecto colateral, Iturralde fue la víctima de todo esto. Pero no me parece que nadie lo estuviera buscando a Iturralde, sino que me parece que pudieran estar apuntando a mover la fiscal", apuntó.

Consultado sobre quién creía que había filtrado los chats, respondió: "Que fue la defensa".

La defensa actual de Penadés está en manos de Homero Guerrero, exsecretario de Presidencia durante el gobierno de José Mujica, y de su esposa, Laura Robatto.

El precandidato blanco sostuvo que no cree que Iturralde haya incidido en la causa Penadés y que a Ghione la complicaron "mal".

"No creo que la fiscal tuviera ningún cambio de postura porque alguien hubiera hablado con ella. Es más, creo que Iturralde dijo eso y después no hizo nada", cerró.