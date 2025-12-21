General del Ejército advirtió en 1997 que negativa a abordar el tema de los derechos humanos terminaría volviéndose en contra de los propios militares

Uno de los seis generales que el Ejército tenía en 1997 le advirtió por carta al entonces comandante en jefe, el general Raúl Mermot, que negarse en forma sistemática a abordar el tema de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura terminaría volviéndose en contra de los propios militares.

La carta le fue dirigida a Mermot por el general Oscar Pereira y es uno de los documentos inéditos que aporta el recién publicado libro “Pacto de Silencio”, de Leonardo Haberkorn.

Según una trama que se reconstruye en el libro, Pereira le escribió la carta a Mermot, en respuesta a un oficio del comandante en jefe que le pedía a todos sus generales que firmaran un documento apoyando su política de negarse a discutir el tema de los derechos humanos en la dictadura.

Pereira le advirtió a Mermot que en el futuro podría existir un “cambio en el sistema político nacional” y “quienes exigen alguna acción institucional en este tema” podrían llegar al gobierno.

El intercambio de cartas, según se reconstruye en “Pacto de silencio”, ocurrió cuando el entonces senador Rafael Michelini pretendía reinstalar el tema de los derechos humanos en la opinión pública y negociaba junto quien era el secretario de la Presidencia, Elías Bluth, la instalación de una especie de comisión para la paz, rechazada por Mermot y finalmente descartada por el presidente Julio María Sanguinetti.

“Con total sinceridad, debo decirle que creo que la radicalización en el tema, la ruptura del diálogo y el hecho de no tener interlocutores con el senador Michelini, nos hace aparecer fuertes en el corto plazo, pero puede llegar a perjudicarnos más seriamente en el futuro, si la dinámica de la coyuntura impone cambios sustanciales en el liderazgo político nacional”, le escribió Pereira a Mermot, en un vaticinio que se demostraría acertado.

El libro incluye otros documentos desconocidos, como un mail de María Elia Topolansky en el cual describe en forma muy crítica los procesos de autocrítica que el MLN realizó tras la reapertura democrática, cuando sus dirigentes salieron de la cárcel. Y una carta de quien fue el agregado militar de Estados Unidos al momento del golpe de Estado, relatando al detalle los prolegómenos del golpe de febrero, cuando el general Ballestrino lo recibió el calzoncillos en su casa.

Otro de los capítulos del libro refiere a la historia de “Alias Raúl”, un integrante del MLN-T que violó los reglamentos internos y robó en beneficio propio, por lo cual fue ejecutado y desaparecido por la organización. En la reconstrucción de ese caso es clave un libro escrito por el tupamaro Rodolfo Wolf y una entrevista que Haberkorn le realiza.

También sorprende el capítulo que narra la persecución de la cual fue objeto durante la dictadura un oficial del Ejército por parte de la institución, que lo acusaba de haberse casado con una muchacha que había integrado una murga del Frente Amplio y había tenido otras parejas antes que él. El insólito caso, reconstruido a partir de documentos hallados por el autor, comienza cuando alguien en el Ejército descubre que se le envió una corona fúnebre al velatorio de un comunista, el padre de esa muchacha y suegro del oficial en cuestión.

También el capítulo sobre el “Plan Pulpo” aborda otra historia no contada hasta el momento: el de un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea que en 1983 se niega a ejecutar un plan represivo en contra los dirigentes políticos.

En total son 29 historias, la mitad inéditas y escritas para el libro, y la otra mitad publicadas en algún medio a lo largo de la carrera periodística del autor.

El libro es prologado por el historiador José Rilla y fue publicado por editorial Planeta.