Gordo de Fin de Año: cuánto saldrán los billetes, cuándo saldrán a la venta y cómo es el premio

El primer premio entrega $160 millones, más de US$ 4 millones. El total de premios a entregarse –que serán 12.000– abarca $357.515.000, es decir, casi US$ 9 millones.

El 54% de los billetes se venden en Montevideo y el resto en el interior del país. Además, se calcula que entre el 40% y el 50% se vende en colectivos.

El 3% de lo recaudado se destina a los hospitales Maciel, Pasteur y Pereira Rossell.

Del Gordo a la Grande al Gordo de vuelta

En 2023, una persona llamó al área de Loterías y tuvo una "extensa charla" con su director. Por lo tanto desde el área le plantearon el reclamo por discriminación al director de Loterías y Quinielas, Ricardo Berois, que decidió cambiar el nombre a "La Grande de Fin de Año".

"Nunca nos había pasado", contó entonces a El Observador, pero dijo que no era "sustancial para la venta". "La posibilidad de discriminación estuvo. Así sea por una persona, no valía la pena arriesgar teniendo en cuenta las circunstancias del momento", explicó.

Sin embargo, la directiva de Anónimos Luchadores Contra la Obesidad (ALCO) se deslindó de este reclamo. Su presidente, Julio Muniz, dijo que "nunca lo había pensado".

"El Gordo de Fin de Año nunca lo vi como una discriminación. No nos parece que a nosotros nos moleste en nada. Tratamos la obesidad, pero no veo cómo eso nos fuera a afectar", expresó a El Observador también en noviembre de 2023.

"Ahora porque surgió esto y preguntaba en el grupo de la directiva que tenemos con los compañeros. Nunca nos planteamos esta inquietud", afirmó. "Nunca nos pasó ni por la cabeza. Nunca se nos ocurrió a ver por qué le dicen El Gordo de Fin de Año a la lotería", concluyó.

Finalmente, para 2024 se do marcha atrás y el slogan es "El Gordo vuelve Grande".

"El año pasado tuvimos esas llamadas y se opto por no mencionar esa denominación, después nos dimos cuenta que no era tan así, que las propias organizaciones que reúnen a personas con estas características no se sentían ofendidas y por el contrario la gente en general lo veía que no era agraviante", dijo Berois a El Observador.

"Por eso no tuvimos problemas en reconocer nuestro error", sostuvo.

"El tiempo, la organización y planificación hizo que no se podía corregir en aquel momento, pero no somos necios para no reconocer que nos equivocamos, y este año se planificó, con tiempo, de esta forma", continuó.

"Lo trascendente sigue siendo la lotería en sí, los premios que reparte, las ayudas a instituciones sociales y el prestigio de 167 años de historia, que sigue generando confianza entre los uruguayos", afirmó Berois.